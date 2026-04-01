60개 과제 중 53개 조기 완료

경제·청년·교육 3개 분야 100% 달성

서울 관악구(구청장 박준희)가 민선 8기 공약사업 이행률 99.6%를 기록하며 구민과의 약속을 사실상 완수했다고 1일 밝혔다.

구는 지난달 31일 '민선 8기 공약사업 추진 상황 보고회'를 열고 이 같은 성과를 공유했다. 올 1분기 기준으로 전체 6개 분야 가운데 더불어 경제·청년 특별시·으뜸 교육문화 3개 분야는 100%를 달성했다. 더불어 복지(99.8%), 혁신 관악청(99.6%), 청정 안전삶터(98.1%) 등 나머지 분야도 전부 98% 이상의 이행률을 나타냈다.

박준희 관악구청장이 지난달 31일 개최된 공약사업보고회에서 당부의 말을 전하고 있다. 관악구 제공. AD 원본보기 아이콘

전체 60개 공약 과제 중 53개는 임기 내 조기 완료됐다. 1분기에는 관악형 치매안심마을 운영 확대, 청년 사회참여 활성화, 서울대 협력사업 강화, 관악문화재단 운영 활성화, 협치 행정 구현 등이 마무리됐다.

더불어 경제 분야에서는 관악S밸리 2.0 추진과 관악중소벤처진흥원 설립을 토대로 벤처창업 도시 기반을 조성하고 골목상권·전통시장 육성 등 소상공인 경쟁력 강화 사업을 병행 추진했다.

구는 공약 이행의 민주성을 높이기 위해 정책자문단, 더불어으뜸관악 혁신·협치위원회, 주민배심원제 등을 운영했다. 2023년과 지난해 두 차례 구성된 주민배심원단은 공약 평가 전문기관인 한국매니페스토실천본부와 협력해 추진 실적과 공약 조정의 적정성을 심의했다. 또한 공약 추진 현황과 예산 집행 내역, 외부 평가 결과 등을 구청 홈페이지에 상시 공개해 행정 투명성을 강화했다.

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박준희 구청장은 “민선 8기 주요 사업들을 차질 없이 완수해 구민 여러분과 맺은 소중한 약속을 지켜낼 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “전국 최고 수준의 공약 이행률은 구정의 최우선 가치를 오직 구민에 두고 모든 역량을 집중해 온 결과”라고 강조했다. 이어 “현장에서 발로 뛰며 만들어낸 이러한 실질적인 변화를 토대로 앞으로도 확실한 성과와 실천을 통해 구민의 믿음에 보답하겠다”고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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