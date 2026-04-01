경기도일자리재단은 1일 '경기도일자리상황판' 정식 서비스를 시작했다.

경기도일자리상황판은 고용, 산업, 경제, 인구 등 다양한 데이터를 통합해 지역별 일자리와 경제 흐름 변화를 종합적으로 파악할 수 있도록 구축된 데이터 기반 정책 지원 플랫폼이다.

특히 주요 지표 모니터링 기능을 통해 고용 및 경제 관련 주요 지표를 한 화면에서 확인할 수 있다.

해당 서비스는 통계적 측면에서 급격한 변화를 포착하기 위한 정보 제공에 목적이 있다. 시기별 변화 흐름을 쉽게 파악할 수 있어 정책 담당자가 주요 변화를 직관적으로 이해하고, 정책 수립과 대응 방향 설정에 활용할 수 있다.

경기도일자리상황판은 공공·민간 10개 기관과 협력해 총 306종 데이터를 확보했다. 이를 분석·시각화해 사용자 친화적인 대시보드 형태로 제공한다.

경기도일자리재단이 1일부터 경기도일자리상황판을 서비스한다. 사진은 경기도 산업단지 현황 AD 원본보기 아이콘

주요 기능은 ▲고용·노동 주요 지표를 종합 제공하는 '대시보드' ▲산업·경제 동향과 연계한 거시경제 변화를 분석하는 '경제 대시보드' ▲GIS 기반 시각화 기술을 적용해 도내 산업단지 정보를 제공하는 '경기도 산업단지 현황' ▲경기도 고용 현안을 심층 분석한 '데이터 인사이트' 등이다.

이와 함께 AI 해석 서비스 'AI 데이터 서포터'도 제공한다. 핵심 지표 요약과 인사이트를 실시간으로 제공해 지능화된 분석 환경을 구현했다. 복잡한 데이터를 자동으로 요약하고 주요 변화 흐름을 안내해 정책 담당자의 데이터 분석 부담을 줄이고 의사결정의 효율성을 높인다.

도 일자리재단은 도내 시군 및 유관기관을 대상으로 서비스 활용 안내와 찾아가는 설명회를 추진해 현장 활용도를 높일 계획이다.

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윤덕룡 도 일자리재단 대표이사는 "경기도일자리상황판은 도내 일자리 데이터를 체계적으로 통합해 제공하는 공공 데이터 플랫폼으로, 주요 지표의 변화를 실시간으로 파악하고 정책에 신속히 반영할 수 있는 기반이 될 것"이라며 "현장에서 바로 활용할 수 있는 정확한 통계와 정책 정보를 지속 제공해 데이터 기반 일자리 행정을 뒷받침하겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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