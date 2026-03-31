경기도가 법적 관리 의무가 없는 소규모 어린이집 등 다중이용시설 7796곳을 대상으로 실내공기질 개선 정밀 컨설팅을 한다. 또 환경이 열악한 149곳에는 곰팡이 제거와 환기장치 설치 등을 지원한다.

경기도는 이런 내용을 담은 '맑은숨터 조성 및 돌봄사업'으로 7945곳을 대상으로 진행한다고 31일 밝혔다.

경기도는 먼저 7796곳를 대상으로 실내공기질 컨설팅을 실시한다. 미세먼지(PM10, PM2.5), 이산화탄소, 일산화탄소, 총부유세균, 곰팡이 등 6개 핵심 항목을 정밀 측정한다. 단순히 수치만 제시하는 것이 아니라 시설별 특성에 맞는 맞춤형 관리 가이드도 제공할 예정이다.

컨설팅과 별개로 실내공기질이 취약한 149곳을 선정해 '맑은숨터'로 탈바꿈시킨다.

벽면 누수 방수 처리, 친환경 벽지 교체, 환기청정기 설치, 배수구 악취 차단 등 실질적인 오염원 제거에 집중한다. 149곳은 지난해 실내공기질 개선 정밀 컨설팅은 받은 9093곳 가운데 시군이 사업대상지로 추천한 곳을 모아 선정하게 된다.

경기도는 단발성 지원에 그치지 않고 사후 검증도 추진한다. 사업 완료 후 공기질을 재측정해 실제 개선 수치를 데이터화함으로써 정책의 실효성을 객관적으로 증명한다는 계획이다.

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박대근 경기도 환경보건안전과장은 "맑은숨터 사업은 단순한 시설 개보수를 넘어 기후 격차에 따른 환경 불평등을 해소하고 도민의 건강권을 지키는 핵심 정책"이라며 "취약계층이 머무는 공간만큼은 미세먼지와 곰팡이 걱정 없이 안심하고 숨 쉴 수 있도록 현장 중심의 실효성 있는 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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