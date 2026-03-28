벚꽃과 함께 빛나는 축제 알려



전국적인 축제로 이름이 난 진해군항제가 감동과 흥미를 선사하고 있다.

지난 27일 오후 7시 진해공설운동장에서 제64회 진해군항제와 2026진해군악의장페스티벌 공동개막식이 열렸다.

제64회 진해군항제 성대한 개막. AD 원본보기 아이콘

진해군항제는 오는 4월 5일까지 '봄의 시작'이라는 슬로건 아래 다채로운 프로그램과 체류형 콘텐츠를 통해 국내외 방문객들에게 풍성한 볼거리와 즐거움을 선사할 예정이다.

여좌천 벚꽃길을 중심으로 벚꽃과 조명을 활용한 '여좌천 별빛축제', 안민고개에서 야간 벚꽃길을 걷는 '진해 벚꽃 펀 나이트워크', 화려한 조명과 음악이 한데 어우러진 '군항 나이트 페스타', 속천항 인근의 '감성포차' 등 진해만의 매력을 담은 다양한 행사가 벚꽃이 만개한 진해구 전역에서 펼쳐진다.

특히 축제 첫날에는 이충무공의 얼을 기리기 위한 추모대제와 해남 우수영 강강술래 공연과 함께 한 이충무공 승전행차 퍼레이드가 군 군악대, 진해고등학교 1학년 학생 및 시민 행렬단 등 1000여명이 참여해 진행됐다.

AD

장금용 창원특례시장 권한대행은 "군항제와 더불어 진행된 군악의장 페스티벌이 대중들에게 큰 선물이 되는 시간이 되었길 바란다"며 "남은 축제 기간 동안 축제장을 방문하는 상춘객들에게 진해에서의 풍성한 추억을 제공하기 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>