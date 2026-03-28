’돈나무 언니‘우드, 테크주 대거 매도…엔비디아 15만주·메타 8만주 던져

아크 인베스트 ETF 3종

메타 633억원 상당 매도

국내 투자자들 사이에서 이른바 '돈나무 언니'로 알려진 캐시 우드가 이끄는 아크 인베스트가 엔비디아, 메타 등 주요 빅테크 주식을 대거 매도했다.

27일(현지시간) 미국 경제 매체 벤징가(Benzinga) 등에 따르면 아크 인베스트는 ARK 블록체인 & 핀테크 이노베이션 ETF, ARK 이노베이션 ETF, ARK 차세대 인터넷 ETF 등 주요 액티브 운용 ETF 3종에 걸쳐 주요 기술주 수백만 달러어치를 일괄 처분했다.

매도 규모가 가장 큰 종목은 메타 플랫폼스로, 아크 인베스트는 메타 주식 7만6622주를 매도했다. 종가 547.54달러(약 82만원) 기준으로 약 4200만달러(약 633억원) 규모다. 엔비디아는 15만4441주를 팔아치웠다. 종가 171.24달러 기준 총 매도액은 약 2660만달러(약 389억원)에 달한다.

이 밖에도 AMD 3만8245주(약 780만 달러), TSMC 1만5696주(약 510만달러), 브로드컴 8648주 순으로 매도했다. 구글 모회사 알파벳 C종 주식도 ARKK·ARKW를 통해 약 250만 달러어치를 처분했으며, 넷플릭스도 6775주(약 63만달러)를 팔았다.

이와 같은 대규모 매도는 테크주를 둘러싼 악재가 겹친 가운데 이뤄졌다. 메타는 사회관계망서비스(SNS) 중독 관련 소송 두 건에서 패소해 구글과 함께 총 600만달러(약 90억원) 배상 평결을 받았다. 평결이 확정될 경우 유사 소송이 잇따를 수도 있다.

캐시 우드 아크 인베스트 최고경영자(CEO). 캐시 우드 엑스 캡처 원본보기 아이콘

엔비디아는 이란과의 전쟁 장기화와 유가 급등에 따른 반도체 매도세로 연일 하락 중이다. 또 메모리 사용량을 6분의 1 수준으로 줄인다는 구글의 AI 기술 '터보 퀀트' 공개 후 메모리 수요 감소 가능성이 거론되면서 26일(현지시간) 주가는 4.16% 급락했다.

AMD는 가격 상승과 프로세서 부족 등 악재가 겹치며 주가 변동성이 커지고 있다. TSMC는 생산 능력이 한계에 도달했다는 경고 속에 공급 병목 우려가 나오는 상황이다. 넷플릭스는 콘텐츠 확대와 신규 사업 진출을 이유로 구독료 인상을 발표했다.

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한편 지난 25일 기준 아크 인베스트의 대표 ETF인 ARK 이노베이션 ETF는 연초 대비 9.13% 하락해 마이너스 수익률을 기록했다.

김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



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