유가족·임직원 참석

스판덱스·탄소섬유 등 성과 재조명

고(故) 조석래 효성그룹 명예회장의 2주기 추모식이 27일 조용하게 치러졌다.

29일 서울 마포구 효성 마포본사에서 열린 고 조석래 효성 명예회장 2주기 추모식에서 효성 임직원들이 헌화 후 묵념을 하고 있다. 효성그룹 제공 AD 원본보기 아이콘

27일 효성그룹에 따르면 추모식은 이날 오전 8시30분 서울 마포 효성 본사 강당에서 약 40여 분간 진행됐다. 장남 조현준 효성 회장과 삼남 조현상 HS효성 부회장을 비롯한 유가족과 임직원, 내빈 등이 참석했다.

추모식은 고인에 대한 묵념으로 시작해 약력 소개, 추모사 낭독, 생전 모습이 담긴 영상 상영, 헌화 순으로 이어졌다.

1935년 경상남도 함안에서 태어난 조 명예회장은 경기고등학교와 일본 히비야고등학교를 거쳐 와세다대학교 이공학부를 졸업했으며, 일리노이공과대학교 대학원에서 화공학 석사 학위를 받았다. 당초 학자의 길을 준비하던 그는 1966년 귀국해 기업인의 길에 들어섰다.

이후 효성의 모태인 동양나이론 울산공장 건설을 주도했으며, 1970년 동양나이론 대표이사 사장을 시작으로 동양폴리에스터, 효성물산, 효성중공업 등을 이끌며 국내 제조업 발전에 기여했다.

1982년 2대 회장에 오른 뒤에는 경영 혁신과 해외 시장 개척을 통해 효성을 글로벌 기업으로 성장시켰다. 특히 기술 중심 경영을 앞세워 국내 최초 민간 기술연구소를 설립하고 원천 기술 확보에 주력했다.

그 결과 1992년 스판덱스 자체 개발에 성공하며 세계 네 번째 기술 보유 기업에 이름을 올렸고, 효성 스판덱스는 2010년 이후 글로벌 시장 점유율 1위를 유지하고 있다. 이와 함께 탄소섬유, 폴리케톤 등 미래 소재 분야에서도 성과를 냈다.

또한 중국과 베트남 등 해외 시장을 선제적으로 개척하며 글로벌 생산·판매 네트워크를 구축했다.

조 명예회장은 2007년부터 2011년까지 전국경제인연합회 회장을 맡았으며, 한미재계회의 한국 측 위원장, 한일경제협회장 등을 역임하며 민간 경제외교에서도 역할을 수행했다.

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유가족과 경영진은 이날 추모식 이후 경기도 선영으로 이동해 별도의 추모 행사를 진행했다. 효성은 일반 직원들도 헌화할 수 있도록 본사 추모식장을 오후 5시30분까지 개방했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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