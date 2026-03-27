티켓 5만원에 와인 시음·푸드 이용권 등 포함

CJ푸드빌이 운영하는 N서울타워가 '2026 남산 와인페어'를 개막한다고 27일 밝혔다. 축제는 이달 28~29일, 다음 달 4~5일 총 4일간 진행된다.

올해로 8회를 맞은 남산 와인페어는 서울 도심 전경을 배경으로 약 200여 종의 와인을 시음할 수 있는 행사다. 와인을 구매할 수 있는 와인 장터, 재즈 라이브 공연, 게임 이벤트, 럭키드로우 등 이벤트도 진행된다.

CJ푸드빌이 운영하는 N서울타워가 '2026 남산 와인페어'를 개막한다고 27일 밝혔다.(사진제공=CJ푸드빌) AD 원본보기 아이콘

남산 와인페어 티켓 가격은 정가 5만원이며, 사전 구매 시 구매처에 따라 일부 할인을 받을 수 있다.

남산 와인페어 티켓에는 와인 시음권과 시음용 리델 와인잔, 칠링백, 푸드 이용권 2장 등이 포함되며, N서울타워 전망대 50% 할인권과 수제버거 하우스 'N버거', 테라스 카페&바 'N테라스' 등의 광장 층 F&B 브랜드 10% 할인권도 함께 제공된다. 티켓은 N서울타워 네이버 스마트스토어에서 사전 구매할 수 있으며, 행사 당일 현장 구매도 가능하다.

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N서울타워는 28일부터 다음 달 19일까지 '2026 블라썸 페스타'를 개최한다. 행사 기간 '남산 와인페어'를 포함해 오후 6시 이후 매시 정각에 타워를 핑크빛으로 물들이는 '블루밍 라이츠'와 벚꽃 풍경을 감상하며 미식을 즐길 수 있는 '블라썸 뷰 다이닝' 등 봄 시즌 콘텐츠도 함께 선보인다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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