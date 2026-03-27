소수빈. 뮤직팜 제공 AD 원본보기 아이콘

가수 소수빈이 26일 새 싱글 '에브리!(every!)'를 발매했다고 뮤직팜이 27일 밝혔다. 이번 신보는 지난해 8월 발표한 싱글 이후 7개월 만이다.

신곡 '에브리!'는 지난해 12월 열린 단독 공연 '소 수 위드(So Soo with)'에서 데모 버전으로 선공개한 바 있다. 공연 이후 약 3개월 만에 정식 음원으로 제작해 팬들의 기대를 모았다.

이번 싱글은 반복되는 일상에서 자연스럽게 느끼는 사랑의 감정을 그렸다. 무심코 지나치는 하루의 장면 속에서 떠오르는 상대의 존재를 통해 평범한 순간이 특별해지는 과정을 가사에 담았다.

특히 '에브리'가 반복되는 구조는 언제 어디서나 함께하고 싶은 마음을 직관적으로 표현한다. 곡 전반에 흐르는 기타 리프와 스트링 사운드는 봄을 연상시키는 따뜻한 분위기를 연출하며 소수빈의 감미로운 목소리와 어우러진다.

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소수빈은 작사와 작곡을 직접 소화하는 싱어송라이터다. JTBC '싱어게인3'에서 준우승을 차지하며 음악성을 인정받았다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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