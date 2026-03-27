美 후버댐, 상승 기류 때문에 물방울 솟구쳐

물이 아래로 떨어지는 대신 위로 솟구치는 댐이 있다. 최고 높이 221m에 이르는 미국 '후버댐'이다. 한 유명 인플루언서가 직접 후버댐에서 물을 떨어뜨리는 실험을 선보여 화제다.

미 문화 매체 '피플'에 따르면, 지난 25일(현지시간) 에디 바스케즈(27)는 '후버댐에서는 물이 아래로 떨어지지 않는다'는 소문을 확인하기 위해 직접 네바다주와 애리조나주 경계 콜로라도강 중류로 향했다. 해당 지역은 후버댐이 위치한 곳이다.

후버댐 아래로 물을 뿌리는 실험을 진행하는 유명 인플루언서. 틱톡 AD 원본보기 아이콘

댐의 가장자리에 오른 바스케즈는 일회용 컵에 물을 담아 직접 아래로 뿌렸다. 물은 바닥으로 떨어지는 대신, 강한 바람을 받아 하늘로 솟구쳤다. 물방울이 하늘 위로 솟아오르는 모습은 그의 카메라에 포착돼 틱톡 등 여러 사회관계망서비스(SNS)로 퍼졌다.

왜 후버댐에서는 물이 아래로 떨어지지 않을까. 댐 특유의 곡선형 벽이 만들어내는 상승기류 때문이다. 후버댐이 건설된 블랙 캐니언을 통과하는 바람은 최고 시속 80㎞에 이르는데, 바람이 벽에 부딪히면서 수직으로 강력한 힘을 발생시킨다.

또한 후버댐에는 최대 9조2000억갤런(약 35조 리터)에 달하는 막대한 물이 저장됐다. 저수지의 물은 온도 변화를 느리게 만들어, 주변 땅과 댐 사이의 온도 차를 조성한다. 이 때문에 기압 차가 발생해 공기의 흐름은 더욱 역동적이다.

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바스케즈의 영상은 7740만회의 조회수를 기록하며 글로벌 누리꾼들 사이에 화제가 됐다. 그는 "이 영상이 주목받아 기쁘다. 누구나 화제의 순간을 만들 수 있다"고 전했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



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