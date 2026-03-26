제2공장 신축 넘어 본사·연구개발 기능 이전까지

첨단 제조 거점 도약…기업하기 좋은 도시 경쟁력 입증

경기 안산시가 반월·시화산업단지를 중심으로 한 제조 기반 위에 생산자동화와 첨단 제조 산업 생태계 구축에 주력하는 가운데, 우수기업 투자 유치에 속도를 내고 있다.

이민근 안산시장이 지난 24일 안산시청에서 (주)스톰테크와 제2공장 신축 투자관련 간담회를 진행하고 있다. 안산시 제공 AD 원본보기 아이콘

안산시(시장 이민근)는 코스닥 상장기업 ㈜스톰테크의 제2공장 신축 투자 제안을 계기로, 본사 및 연구개발 기능 이전까지 포함한 중장기 투자 확대를 이끌어냈다고 26일 밝혔다.

㈜스톰테크는 1999년 설립된 기업으로, 가전용 정수기 핵심 부품을 연구·개발·제조하며 성장해 온 코스닥 상장사다. 주요 생산 품목은 정수기 내 유로를 형성하는 피팅, 밸브, 파우셋, 튜빙 및 어셈블리 제품 등으로, 국내 유일의 종합 부품 포트폴리오를 구축하고 있으며 피팅 부문에서는 국내 시장 점유율 1위 수준의 경쟁력을 보유하고 있다.

또한 ㈜스톰테크는 다수의 글로벌 및 국내 주요 가전기업과 안정적인 거래 관계를 유지하고 있으며, 2024년 기준 연 매출 617억 원, 영업이익 139억원, 종업원 208명을 기록한 우량 기업이다.

이번 투자는 안산시 스마트그린산업단지로 지정된 반월공단 내 원시동 818번지 부지에서 진행되며, 지상 7층 규모의 공장 신축과 함께 생산 자동화 설비 구축이 이뤄질 예정이다.

특히 시는 ㈜스톰테크의 단순 생산 시설 확충 계획을 넘어, 산업 인프라와 기업 지원 환경을 종합적으로 제시하며 본사 및 연구개발 기능 이전까지 포함하는 중장기 투자로의 확대를 이끌어 냈다.

이는 ▲국내 최대 규모의 제조업 집적지 ▲스마트그린산업단지 기반 ▲우수한 교통 접근성 ▲신속한 행정지원 체계 등 안산시의 산업 경쟁력이 기업의 전략적 투자 결정에 실질적인 영향을 미친 결과로 평가된다.

앞서 시는 기업과의 면담에서 경기경제자유구역 추진 현황과 투자 인센티브, 기업 성장 단계별 지원 방안을 제시하며 ㈜스톰테크의 중장기 투자 방향과 연계한 전략적 협의를 이어왔다.

이민근 안산시장은 "이번 투자는 단순한 공장 신축을 넘어, 안산이 첨단 제조와 생산자동화 중심 도시로 도약하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 기업이 안심하고 투자할 수 있는 환경을 조성해 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화로 이어가겠다"고 밝혔다.

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안산시는 이번 사례를 계기로 기업 맞춤형 투자유치 전략을 더욱 강화하고, 본사 및 연구개발 기능 유치를 통해 산업 경쟁력 강화와 신규 고용 창출, 협력 업체 유입 등 지역경제 전반에 긍정적인 파급효과가 있을 것으로 기대하고 있다.

안산=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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