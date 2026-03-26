계속 실업수당 건수 1년 10개월만에 최저

26일(현지시간) 미국 노동부에 따르면 지난주(3월 15∼21일) 신규 실업수당 청구 건수는 21만건으로 전주 대비 5000건 증가했다. 이는 다우존스가 집계한 전문가 전망치와 일치하는 수치다.

2주 이상 실업수당을 신청한 '계속 실업수당' 청구 건수는 3월 8∼14일 주간 181만9000건으로 한 주 전보다 3만2000건 감소했다. 이는 지난 2024년 5월 이후 1년 10개월 만에 가장 낮은 수준이다.

계속 실업수당 청구 건수가 감소했다는 것은 실업 후 새 일자리를 바로 찾지 못하는 사람들이 줄었음을 의미한다.

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미국의 비농업 일자리 수가 2월 들어 전월 대비 9만2000명 감소하고 실업률이 4.4%로 1월(4.3%) 대비 상승했지만, 실업수당 청구 건수는 안정적인 흐름을 보이는 모습이다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



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