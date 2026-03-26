구글 등 IT기업 근무하며 기밀 유출 혐의

화면 촬영·데이터 전송…증거 인멸 시도 정황도

피고인들은 혐의 전면 부인

미국과 이란 간 전쟁이 이어지는 가운데, 미국 실리콘밸리에서 활동하던 이란 국적 엔지니어들이 '스파이' 활동을 벌인 혐의로 기소됐다.

23일(현지시간) 뉴욕포스트, CNBC 등에 따르면 미국 연방 검찰은 이란 정권의 고위 인사들과 연계된 것으로 의심되는 이란인 3명을 구글 등 주요 테크 기업에서 비밀 정보를 빼돌린 혐의로 재판에 넘겼다.

소르부르 간달리. 링크드인 캡처 AD 원본보기 아이콘

세 사람은 가족 관계로 이란 국적의 사마네 간달리(41)와 동생 소르부르 간달리(32), 사마네의 남편 모하마드 자바드 코스로비(40)다. 사마네는 미국 시민권자, 남편은 영주권자, 동생은 학생비자를 보유한 상태다. 모두 실리콘밸리 IT 기업에서 근무한 이력이 있는 것으로 전해졌다.

이들은 구글 등 주요 IT 기업에서 근무하며 확보한 접근 권한을 이용해 민감한 기술 정보를 유출한 혐의를 받고 있다. 특히 프로세서 보안과 암호화 기술 등 핵심 분야 자료가 대상이었던 것으로 조사됐다. 지난 2023년 구글 내부 보안 시스템이 사마네의 이상 활동을 감지해 데이터 접근 권한을 차단했을 때는, 감시망을 피하기 위해 기밀이 표시된 컴퓨터 화면 수백장을 직접 사진으로 촬영한 것으로 파악됐다.

탈취한 데이터는 개인 데이터 보관 장치로 옮겨 빼돌리거나, 이란 본국으로 전송한 것으로 검찰은 보고 있다. 증거 인멸을 시도한 정황도 확인됐다. 사마네는 보안팀에 적발되자 허위 진술서를 작성했으며, 이 기간 부부의 노트북에서는 메시지 기록 삭제 방법과 통신사 데이터 보관 기간 등을 검색한 기록도 발견됐다.

특히 이번 사건은 이들 자매의 부친이 이란 정권과 연계된 기관인 이란 교원투자공사(TIFC) 전 최고경영자로 확인되면서 더욱 주목받고 있다. 뉴욕포스트는 "이란 정권이 가족 관계를 이용해 미국 혁신의 중심부인 실리콘밸리에 비밀 요원을 심어둘 가능성이 있다"고 지적했다.

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피고인들은 모두 혐의를 부인하고 있다. 유죄가 인정될 경우 영업비밀 침해 혐의로 최대 10년, 수사 방해 혐의로 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있다.

김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



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