농협중앙회 등 기관 유치

통합시의회 청사 추진도

"나주, 균형발전 최적지" 강조

윤병태 나주시장 예비후보. 윤 후보측 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 나주시장 선거에 출마한 윤병태 예비후보가 공공기관 2차 이전을 겨냥한 '혁신도시 집중 유치' 전략을 전면에 내세우며 승부수를 던졌다. 여기에 전남·광주 통합특별시 출범과 맞물려 의회 청사까지 나주에 유치하겠다는 구상도 내놨다.

윤 예비후보는 공공기관 2차 이전과 관련 "이제는 단순 이전이 아니라 혁신도시 완성과 자족기능 강화 단계로 나아가야 할 시점이다"며 "나주는 정부의 균형발전 전략에 가장 부합하는 입지다"고 밝혔다.

그는 정부의 공공기관 이전 기조를 ▲권역별 전략산업 연계 ▲혁신도시 중심 집중 이전 ▲전남·광주 행정통합 고려 등 세 가지로 정리했다.

그러면서 "나주는 이 조건을 모두 충족한다"고 다시한번 강조했다.

특히 농협중앙회를 비롯한 대형 공공기관과 한국학호남진흥원 등 농생명·에너지·문화 분야 기관을 핵심 유치 대상으로 제시했다. 기존 1차 이전 기관의 연구소와 부속시설까지 추가로 끌어들여 도시 기능을 확장하겠다는 복안이다.

윤 예비후보는 "대형 기관 유치를 위해선 선제적인 부지 확보가 관건이다"며 "이전 결정 즉시 입주가 가능한 수준까지 준비하겠다"고 했다.

공공기관 규모별 맞춤 전략도 내놨다.

200~300명 규모 기관은 혁신도시 내 공실 상가를 활용해 즉시 입주를 유도하고, 중장기적으로는 미개발 클러스터 부지에 맞춤형 청사를 건립한다는 계획이다. 이는 공실 해소와 신속 이전을 동시에 달성할 수 있는 현실적 방안이란 것이 윤 예비후보 설명이다.

아울러 전남·광주 통합특별시 출범에 맞춰 통합시의회 청사를 나주에 유치하겠다는 계획도 밝혔다.

윤 예비후보는 "7월 통합은 행정 대전환"이라며 "의회 청사까지 들어오면 나주는 행정과 의정 기능이 결합된 중심도시로 도약하게 될 것"이라고 했다.

에너지 중심 도시 구상도 재차 강조했다.

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윤 예비후보는 한국전력, 한국에너지공대, 인공태양 연구시설, 에너지 국가산단 등을 언급한 뒤 "나주는 국가 에너지 정책의 핵심 거점이다"며 "공공기관 2차 집중 이전을 통해 빛가람혁신도시를 완성하고 나주의 대도약 시대를 열겠다"고 덧붙였다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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