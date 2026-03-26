석유화학 4개사와 간담회…나프타·컨덴세이트 수급 대책 점검

비축탱크·부두 직접 둘러보며 화재·외부 충격 대비 안전체계도 확인

이재명 대통령이 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 원유 수급 불안에 대응하기 위해 한국석유공사 서산비축기지를 찾아 비축유 관리 상황과 석유화학업계 원료 수급 실태를 점검하고 "지금은 최대한 원유를 확보하고 소비를 줄여 위기를 극복해야 한다"고 말했다. 이어 한국석유공사에는 "어떠한 상황에서도 단 한 치의 공백이 발생하지 않도록 철저히 대비해야 한다"고 당부했다.

이 대통령은 26일 충남 서산시 대산읍에 있는 서산비축기지를 방문해 한국석유공사와 주요 석유화학기업들로부터 원유·나프타 수급 상황과 대응 계획을 보고받고 현장 간담회를 가졌다. 간담회에는 LG화학, 롯데케미칼, 한화토탈에너지스, HD현대케미칼 등 4개사 대표와 관계자, 손주석 한국석유공사 사장 등이 참석했다.

이 대통령은 이 자리에서 국제에너지기구(IEA)가 평가한 역사상 가장 큰 규모의 석유 공급 차질 가능성을 언급하며 "우리가 어떻게 잘 대응하느냐에 따라 기회요인이 될 수도 있다"고 말했다. 그러면서 "그 과정에서 필요한 문제 해결점들이 있으면 이번 기회에 개선해나가는 것이 다음을 위한 중요한 대비책이 될 것"이라고 강조했다.

이날 한국석유공사는 원유 수급 동향과 위기 대응 계획을 보고했고, 석유화학기업들은 업체별 나프타 수급 상황과 공장 가동 현황을 공유했다. 손주석 사장은 "엄중한 시기인 만큼 추가 원유 확보에 총력을 기울이겠다"며 "비축유는 국내 석유제품 수급 여건을 종합적으로 고려해 적기에 방출할 계획"이라고 밝혔다.

업계는 비상시 원료 수급 안정을 위한 정부 지원도 요청했다. 김동춘 LG화학 대표는 러시아산 나프타 구매와 대금 결제 과정에서 관계부처 지원에 감사를 표하며 국가 차원의 비축 체계 구축을 제안했다. 이영준 롯데케미칼 대표는 비중동 지역 대체 조달처 확보를 위한 외교적 지원 필요성을 건의했다. 나상섭 한화토탈에너지스 대표는 컨덴세이트 비축량 확대를, 조남수 HD현대케미칼 대표는 비상시 컨덴세이트 비축유 방출을 각각 요청했다.

이에 대해 이 대통령은 "석유화학기업들이 각자의 위치에서 백방으로 뛰고 있는 만큼 정부도 외교적 지원과 정책적 뒷받침을 아끼지 않겠다"며 "특히 대체 조달처 확보는 국가적으로도 중요한 과제인 만큼 가용한 수단을 적극 활용하라"고 말했다.

이 대통령은 간담회 뒤 옥외 저장탱크 구역으로 이동해 비축기지 시설을 직접 점검했다. 노란색 민방위복과 흰색 헬멧 차림으로 현장에 들어선 이 대통령은 원유·항공유·휘발유 탱크 현황판과 부두 시설 현황판 앞에서 강상현 한국석유공사 서산지사장의 설명을 들었다.

이 대통령은 설명 도중 암반 동굴 저장시설 운영 여부를 묻고, 고양 저유소 화재 사례를 거론하며 안전 취약성을 집중적으로 확인했다. 이 대통령은 경기지사로 있었던 2018년 발생한 고양저유소 화재를 거론하며 "풍등이 날아와서 불이 나서 그때 내가 얘기를 듣고 황당하고 한심해서 말을 못했다. 그런 위험은 없다 이거예요?"라고 묻기도 했다. 이어 "다른 저유소, 지역에 있는 그런 문제 있는지 잘 챙겨보세요. 안전문제 제일 중요하죠"라고 거듭 강조했다.

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서산비축기지는 원유 92만배럴급 탱크 12기로 총 1100만배럴, 항공유 30만배럴급 탱크 6기로 총 180만배럴, 휘발유 30만배럴급 탱크 6기로 총 180만배럴을 저장·관리하고 있다. 부두는 5000톤급부터 32만5000톤급 선박까지 접안할 수 있으며, 해양 오염 방지를 위한 1600m 규모 오일펜스도 보유하고 있다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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