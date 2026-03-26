기초 지자체 최초… 신장내과·신경과 전문의 2명 지역필수의사 계약

경남 양산시가 의료 공백 해소를 위해 '양산형 지역필수의사제'를 본격 추진한다.

양산시는 26일 베데스다복음병원 재생의학연구원에서 '양산형 지역필수의사제 사업'계약 체결식을 개최하고 본격 추진에 나섰다.

양산형 지역필수의사제 계약 체결식. 양산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 계약은 양산시와 베데스복음병원, 지역필수의사 2명이 참여하는 3자 협약으로 진행됐다.

특히 기초지자체 차원에서 지역필수의사제를 도입·추진하는 것은 전국 최초로, 지역의료인력 확보를 위한 선도적 사례로 평가된다.

'양산형 지역필수의사제'는 필수의료 분야 전문의를 지역에 안정적으로 확보하기 위해 추진되는 사업으로, 지역응급의료기관을 운영하는 병원급 의료기관이 지원 대상이다.

이번 사업을 통해 양산시는 필수과 전문의 2명에게 인당 월 400만원의 지역근무 수당을 지원하며, 5년간 총 4억 8000만원 규모의 지원이 이뤄질 예정이다.

계약 대상자는 신장내과·신경과 전문의로 전문의 취득 10년 이내인 비교적 젊은층의 필수의료 인력을 지역에 유치함으로써 오랫동안 지역에 근무하면서 지역 의료공백 해소와 응급의료체계 안정화에 기여할 것으로 기대된다

특히 이날 나동연 시장은 계약체결 이후 지역응급의료기관으로 운영 중인 베데스다 복음병원 응급실을 직접 방문해 운영 현황을 점검하고, 현장에서 근무중인 의료진의 애로사항을 청취하며 격려의 시간을 가졌다.

의료진들은 인력 부족과 응급 환자 대응 부담 등 현장의 어려움을 전달했으며, 시는 향후 정책에 적극 반영할 계획이다.

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양산시 보건소 관계자는 "지역 필수 의료 인력 부족 문제는 지방의 공통적인 과제"라며 "양산형 지역필수의사제를 통해 지속 가능한 의료 인프라를 구축하고 시민들이 안심하고 의료서비스를 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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