미래에셋생명, AI 반도체 ‘리벨리온’ 투자 결정

미래에셋생명이 인공지능(AI) 반도체 기업 '리벨리온'에 대한 투자를 결정하며 보험과 투자를 결합한 독보적인 비즈니스 모델 구축에 나선다고 26일 밝혔다.

미래에셋생명은 이날 개최된 정기 주주총회에서 보험 본연의 사업과 자기자본투자를 유기적으로 결합한 '한국형 버크셔 해서웨이' 모델을 핵심 전략으로 선포했다. 단순 자산운용을 넘어 혁신 기업에 직접 투자함으로써 지속가능한 성장 동력을 확보하겠다는 구상이다.

이날 주총 직후 열린 이사회에서는 국내 대표 AI 반도체 설계 기업인 '리벨리온'에 대한 투자 안건이 공식 의결됐다. 이번 투자는 미래에셋생명이 제시한 신성장 전략의 첫 번째 실행 사례로 미래 산업의 핵심 인프라인 AI 반도체 분야의 기술 경쟁력을 선점하겠다는 강력한 의지가 반영됐다.

김재식 미래에셋생명 부회장은 "올해는 보험업의 한계를 넘어 '한국형 버크셔 해서웨이' 모델을 안착시키는 변화의 원년이 될 것"이라며 "리벨리온 투자를 시작으로 AI 인프라 등 혁신 기술 포트폴리오를 지속적으로 확대해 기업 가치를 제고하겠다"고 밝혔다.

AD

미래에셋생명은 향후 국내뿐만 아니라 글로벌 시장으로 투자 지평을 넓힐 계획이다. 미래에셋생명 관계자는 "현재 미국을 비롯한 글로벌 시장의 유망 테크 기업들에 대한 투자 검토가 활발히 진행 중"이라며 "조만간 구체적인 글로벌 투자 성과들을 가시화할 수 있을 것"이라고 말했다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>