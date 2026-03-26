"내실 강화 및 미래 먹거리 창출"

일동제약과 일동홀딩스가 26일 서울 서초구 일동제약 본사에서 각각 정기 주주총회를 개최했다고 밝혔다.

일동제약 제10기 정기 주주총회에서는 ▲재무제표 승인의 건 ▲정관 일부 변경의 건 ▲이사 및 감사 선임의 건 등 부의한 안건 모두 원안대로 가결됐다. 올해는 경우 주주 환원 확대 차원에서 감액 배당의 방식으로 주당 200원(비과세)을 지급할 예정이다.

윤웅섭 일동제약 대표가 26일 서울 서초구 일동제약 본사에서 열린 정기 주주총회에서 발언하고 있다. 일동제약 AD 원본보기 아이콘

윤웅섭 일동제약 대표는 인사말을 통해 "올해는 '경쟁 우위 성과 창출'이라는 경영 방침에 따라 매출 및 수익 성과 창출, 신성장 동력 확보, 지속 가능 사업 체계 구축에 역점을 두고 의약품 등 주력 사업의 내실 강화와 연구개발(R&D)를 비롯한 미래 먹거리 창출에 역량을 기울일 방침"이라고 말했다.

일동홀딩스의 제83기 정기 주주총회 역시 ▲배당 계획이 반영된 재무제표 승인의 건 ▲정관 일부 변경의 건 ▲이사 및 감사 선임의 건 등 전체 의안이 원안대로 통과됐다.

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박대창 일동홀딩스 대표는 "그룹 내 계열사들의 경영 효율화와 쇄신 추진을 지속하여 사업 기반을 다지고 성장 발판을 마련하는 데 집중하는 한편, 기업 가치 제고와 주주 이익 증대에도 힘쓸 계획"이라고 했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



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