일동제약 1987년 입사…영업·마케팅 두루 경험

일동홀딩스가 26일 이사회를 열고 최규환 사장을 새 대표이사로 선임했다고 밝혔다.

최 신임 대표는 1987년 일동제약에 입사해 일반의약품(OTC) 및 전문의약품(ETC) 담당자, 프로젝트매니저(PM), 영업지점장, 의원영업부장, 병원영업부장 등 영업·마케팅 분야에서 다양한 직무와 직책을 두루 거쳤다.

최규환 일동홀딩스 대표이사 사장. 일동홀딩스 AD 원본보기 아이콘

2014년 상무이사로 승진해 글로벌사업부문장과 경영지원본부장을 역임했으며, 2016년부터는 일동그룹의 지주사인 일동홀딩스로 이동해 경영지원본부장을 맡았다. 2019년 전무이사, 2024년 부사장 승진을 거치며 지난해까지 경영지원본부장직을 수행해 오다 지난 1월 사장 승진과 함께 일동홀딩스의 최고운영책임자(COO) 자리에 올랐다.

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최 대표는 영업·마케팅과 경영지원 분야에서 쌓아 온 폭넓은 경험을 바탕으로 지주사 운영과 계열사 지원 및 관리에 주력할 예정이다. 특히, 책임 경영 기조 아래 각 계열사 및 하위 조직들의 효율성 강화와 성과 달성에 중점을 둔다는 방침이다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



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