미래에셋증권 "미래에셋 IMA 2호, 조기 완판"

"2거래일 만에 조기 완판"

미래에셋증권은 '미래에셋 IMA(종합투자계좌) 2호' 상품이 출시 2거래일 만에 모집액 1000억원을 모두 채우며 조기 판매 마감됐다고 26일 밝혔다.

IMA는 고객 자금을 증권사가 직접 운용하고, 그 성과에 따라 수익을 배분하는 실적배당형 상품이다. 원금은 증권사의 신용을 바탕으로 지급 책임을 부담하는 것이 특징이다.

당초 판매 마감은 27일 오후 4시까지였으나, 출시 첫날 922억원이 모집된 데 이어 둘째 날 잔여 물량까지 빠르게 소진되며 온라인과 오프라인 판매가 모두 조기에 종료됐다고 회사 측은 설명했다.

지난해 12월 선보인 '미래에셋 IMA 1호' 역시 950억원 모집에 약 4750억원의 자금이 몰리며 5대1의 경쟁률을 기록한 바 있다.

'미래에셋 IMA 2호'는 3년 만기 폐쇄형 구조로, 최소 가입금액은 100만원이며 1인당 투자한도는 100억원이다. 기준수익률은 4%로 설정됐다.

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박남영 미래에셋증권 IMA본부장은 "미래에셋IMA 상품에 대한 높은 관심에 감사드린다"며 "앞으로도 고객 중심의 다양한 상품을 지속적으로 선보이고, 기업금융 및 모험자본 투자 확대와 글로벌 혁신기업 투자도 활발히 추진하겠다"고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



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