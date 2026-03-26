"지난해 현금 1조5000억 창출"

IPO 올초 중단, 상장 계획 철회

"현금 신사업 투자, 주주 배당 활용"

명노현 ㈜LS 대표이사 부회장은 "중복상장 없이도 투자 여력이 충분하다"며 최근 화두인 계열사 중복상장 이슈와 관련해서는 정부 가이드라인을 충실히 이행하겠다는 뜻을 밝혔다.

명 부회장은 26일 서울 용산구 LS용산타워에서 열린 '제57기 정기 주주총회' 후 취재진을 만나 "저희가 중복 상장을 못해도 투자 자금이라든지 경영에는 큰 이상이 없을 것으로 판단한다"며 "지난해도 1조5000억원 정도의 (현금을) 창출했기 때문에 큰 지장이 없을 것"이라고 말했다.

이어 "중복 상장과 관련해 정부 지침이 나오면 이를 충실하게 따를 것"이라며 "당분간은 (계열사) 기업공개(IPO) 계획이 없다"고 강조했다.

명노현 LS 부회장이 26일 서울 용산구 LS용산타워에서 열린 주주총회 후 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스. AD 원본보기 아이콘

㈜LS는 연결 기준 지난해 상각전영업이익(EBITA)으로 1조5000억원에 달하는 현금을 창출했다. 앞서 LS는 중복 상장 논란이 불거졌던 그룹 계열사 에식스솔루션즈의 IPO를 올해 초 중단한 바 있다. 당초 상장을 통해 약 5000억원을 조달해 전력 슈퍼사이클에 대응하기 위한 미국 내 설비 투자를 실시할 계획이었으나, 주주가치 훼손을 우려하는 소액주주와 정치권의 지적에 따라 상장 계획을 철회했다. 이와 관련 금융당국은 조만간 중복상장 가이드라인 초안을 마련한 뒤 의견수렴 및 금융당국 협의를 거쳐 관련 세칙 개정에 나설 전망이다.

명 부회장은 "LS는 장치 산업으로 대규모 자원 투입 필요하고 (사업 정상화로 투자금이) 회수되는 데 10년이 걸린다"며 "가치가 순차적으로 반영되기 때문에 미래 가치는 높은 편"이라고 말했다.

또 "LS전선 해저케이블 공장, LS MnM 배터리 소재 등과 같은 대규모 투자는 약 3년이면 마무리될 것"이라며 "올해 캐시 창출 규모는 1조5000억원을 상회할 것으로 보여 투자가 끝나면 재무적으로나 캐시 플로우(현금 흐름)상 큰 이상이 없을 것으로 예상한다"고 말했다. 이어 "그 후 창출되는 캐시(현금)는 내부 유보 또는 신사업 투자, 주주 배당 등에 좀 더 활용할 계획"이라고 부연했다.

자회사 LS MnM의 상장 시점 및 방식에 대해서는 "LS MnM은 투자 계약 조건에 따라 JKL파트너스와 원활하게 소통하며 협의해 나갈 것이며, 정부 지침이 확정돼야 구체적인 방향이 정해지는 만큼 JKL 측과 긴밀히 논의하겠다"며 "JKL 측도 단기적인 엑시트(투자금 회수)를 고려하고 있지 않은 상황"이라고 설명했다. 현재 LS MnM은 재무적 투자자(FI)인 JKL파트너스가 지분 25%를 보유하고 있다.

이어 LS전선의 미국 버지니아 해저케이블 공장 투자와 관련해 현지 정부와의 협의를 원활히 진행 중이라고 밝혔다. 그는 미국 내 해저케이블 생산시설이 부족한 상황을 감안해 트럼프 행정부는 물론 연방·주정부와 긴밀히 소통하고 있다고 설명했다. 이와 함께 약 1000억원 규모의 지원도 확보한 상태라고 덧붙였다.

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명 부회장은 이날 주주총회 인사말을 통해 "LS는 사업의 호조를 기반으로 최근 몇 년간 주식시장에서도 높은 인정을 받아왔다"며 "올해도 사업 실적을 지속적으로 상승시키고, 이를 기반으로 주식 시장에서 주식 가치를 지금보다 더 높게 인정받도록 임직원 모두 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



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