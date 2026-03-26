'지붕 없는 미술관' 고흥으로 떠나는 봄맞이 3색 트레킹
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전남 고흥군이 완연한 봄기운과 함께 일상의 스트레스를 날려버릴 수 있는 '고흥 대표 트레킹 코스 3선'을 추천하며 관광객 맞이에 나섰다.
이번에 추천된 코스는 피톤치드 가득한 숲길부터 황홀한 낙조를 감상할 수 있는 수변길, 용의 전설이 깃든 해안 절벽길까지 각기 다른 매력을 자랑한다.
고흥 팔영산 편백치유의 숲. 고흥군 제공
가장 먼저 손꼽히는 곳은 국내 최대 규모의 편백나무 군락지를 자랑하는 '팔영산 편백치유의 숲'이다. 이곳은 약 416헥타르에 달하는 광활한 면적에 빽빽하게 들어선 편백나무가 뿜어내는 피톤치드로 유명하다.
완만한 경사의 테라피 로드와 명상 공간이 잘 갖춰져 있어 남녀노소 누구나 부담 없이 걸을 수 있다. 숲길을 걷는 것만으로도 면역력 향상과 스트레스 완화 효과를 느낄 수 있어 여행객들 사이에서는 이미'천연 비타민 길'로 입소문이 자자하다.
바다의 낭만을 즐기고 싶다면 '고흥만 수변노을공원'이 제격이다. 고흥만 방조제와 인접한 이곳은 탁 트인 바다 뷰를 배경으로 잘 정비된 산책로가 특징이다.
캠핑장과 산책로가 어우러져 가족 단위 방문객에게 인기가 높으며, 최근 감성 여행지로 급부상하고 있다. 해 질 무렵 바다 전체를 붉게 물들이는 낙조는 고흥 트레킹의 백미로 꼽히며, 야간 경관 조명이 더해져 밤에도 안전한 산책이 가능하다.
조금 더 역동적인 풍경을 원한다면 영남면 일대에 조성된 '미르마루길'을 추천한다. '미르(용)'와 '마루(하늘)'의 순우리말 조합인 이 길은 우주발사전망대부터 용바위까지 이어지는 해안 트레킹 코스다. 다도해의 푸른 바다와 기암괴석이 어우러진 절경을 감상할 수 있으며, 고흥의 역사와 전설을 함께 느낄 수 있다. 몽돌해변과 해안 데크길을 지나며 마주하는 웅장한 용바위는 여행객들에게 강렬한 인상을 남긴다.
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고흥군 관계자는 "고흥의 트레킹 코스는 자연과 휴식이 있는 복합 힐링 공간"이라며 "많은 분이 고흥의 아름다운 길을 걸으며 일상의 활력을 되찾길 바란다"고 말했다.
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