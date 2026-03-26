오늘이엔엠, 4월9일 IR 개최…5G 인프라·아이게이밍 전략 공개

오늘이엔엠 오늘이엔엠 close 증권정보 192410 KOSDAQ 현재가 3,975 전일대비 20 등락률 -0.50% 거래량 377,622 전일가 3,995 2026.03.26 14:01 기준 관련기사 오늘이엔엠, '환기종목' 전면 해제…5G 통신사업 29억 흑자 달성 오늘이엔엠 통신사업, 영업이익 29억 흑자 전환…글로벌 수출 호조로 매출 성장 오늘이엔엠, UAM 대응 팬틸트 안테나 1차 개발 완료…6G 대응 전 종목 시세 보기 이 다음달 9일 기업설명회(IR)를 열고 핵심 사업과 신사업 비전을 투자자들에게 공유한다.

회사는 24일 공시를 통해 오는 4월9일 서울 서초구 휴림빌딩에서 기관 및 일반 투자자를 대상으로 오프라인 IR을 개최한다고 밝혔다. 이번 자리에서는 주력 사업인 5G 안테나 사업 현황과 함께 아이게이밍(iGaming) 신사업 전략이 주요 의제로 다뤄질 예정이다.

이번 IR에서는 회사의 성장 축인 ▲5G 통신망 스몰셀(Small Cell) 안테나 사업의 진행 상황과 ▲신규 추진 중인 아이게이밍 사업의 구체적인 청사진이 공개될 예정으로, 시장의 관심이 모이고 있다.

최근 미국 AT&T의 약 2500억달러 규모 대규모 인프라 투자와 '피지컬 AI' 시대 도래에 따른 데이터 트래픽 급증으로 통신장비 수요가 확대되고 있다. 특히 기지국 밀집화 과정에서 핵심 역할을 하는 안테나 수요 역시 증가하는 추세다.

오늘이엔엠은 이번 IR에서 5G 단독모드(SA) 전환과 광통신 인프라 확장 과정에서 안테나가 '마지막 1미터'를 책임지는 핵심 장비라는 점을 강조할 계획이다. 아울러 국내 1위 안테나 제조사로서의 경쟁력을 재조명하고, 통신장비 시장 내 입지를 재확인하는 한편 향후 성장 전략과 아이게이밍 사업의 수익 모델 및 시장 공략 방안을 상세히 설명할 예정이다.

회사 관계자는 "이번 IR은 5G 통신 인프라 사업과 아이게이밍 신사업의 구체적인 비전을 시장과 적극적으로 공유하는 자리"라며 "앞으로도 투자자 및 주주와의 소통을 강화해 시장 신뢰를 지속적으로 구축해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 오늘이엔엠은 아이게이밍 사업 진출도 본격화하고 있다. 지난해 10월 31일 임시주주총회를 통해 글로벌 합법 규제 시장을 중심으로 한 아이게이밍 소프트웨어 개발 및 공급을 신규 사업 목적에 추가했다.

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이후 안주앙, 사이프러스, 세이셸 등에 현지 법인을 설립하며 라이선스 확보와 전략 거점 구축을 추진 중이다. 또한 글로벌 톱티어 파트너사와의 계약 체결 및 서비스 도입을 통해 본격적인 사업 전개를 위한 준비를 마무리한 상태다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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