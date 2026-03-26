옷에도 과학이 숨어 있네… 국립부산과학관, '패션의 완성은 과학' 체험 기획전

한 올 실부터 스마트 잠옷까지



직조체험·디자인워크숍 다채

국립부산과학관이 우리가 입는 옷에 숨어있는 과학 원리를 체험하는 전시를 연다.

국립부산과학관(관장 송삼종)은 상반기 소기획전 '패션의 완성은 과학'을 오는 3월 31일부터 개최한다고 26일 알렸다.

이번 전시는 일상에서 입는 의복을 주제로 섬유가 원단으로 만들어지는 과정과 기능성 소재 원리를 단계별 체험으로 풀어낸 융합형 과학 전시다.

전시는 디자이너 작업실을 모티브로 한 도입부를 시작으로 3개 테마 존과 에필로그로 구성됐다.

'옷감 작업실'에서는 천연섬유와 합성섬유를 비교하고 현미경 관찰을 통해 실의 구조를 살펴볼 수 있다. 직접 실을 엮어 옷감을 만드는 직조 체험도 마련됐다.

'슈퍼 기능 테스트 룸'에서는 투습 방수, 방화·방탄 등 기능성 소재 원리를 소개한다. 어린이용 소방복과 방역복 등 특수복을 착용하는 체험도 가능하다.

'패션 편집실'에서는 염색 원리와 열에 따라 색이 변하는 원단을 확인할 수 있다. 지퍼와 벨크로 등 의복 부자재 구조도 살펴본다. 3D 가상 스타일링 도구 'CLO JINNY'를 활용한 디지털 의상 디자인 체험도 운영된다.

에필로그에서는 미래 의복 기술을 다룬다. 생체 신호를 분석하는 스마트 잠옷과 자가 치유 섬유 등 사례를 통해 패션과 과학의 결합 가능성을 제시한다.

관람객은 전시 동선을 따라 소재와 기능을 선택해 자신만의 의상을 설계하는 참여형 체험도 할 수 있다.

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권수진 과학문화실장은 "의복에 담긴 과학 원리를 직관적으로 경험할 수 있도록 구성했다"며 "전시를 통해 과학적 탐구심과 창의력을 키우는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

전시는 과학관 1층 소전시실에서 무료로 관람할 수 있다. 손바느질 소품 만들기와 디지털 의상 디자인 워크숍 등 체험 프로그램도 함께 운영된다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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