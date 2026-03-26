빈 회장 연임 찬성률 91.9%

2기 체제서 생산적금융 확대 방침

빈대인 BNK금융지주 회장의 연임이 26일 정기주주총회에서 확정됐다.

BNK금융지주는 이날 부산은행 본점에서 열린 정기주주총회에서 빈 회장의 사내이사 선임안, 재무제표 승인 등 주요 안건이 모두 원안대로 가결됐다고 밝혔다. BNK금융지주에 따르면 빈 회장의 연임 찬성률은 91.9%인 것으로 나타났다.

이로써 빈 회장의 임기는 2029년 3월까지 연장돼 2기 체제를 갖추게 됐다. 1960년생인 빈 회장은 1988년 부산은행에 입행해 인사부장, 북부영업본부장, 경남지역본부장(부행장보), 신금융사업본부장(부행장), 미래채널본부장을 거쳐 2017년부터 2021년 3월까지 부산은행장을 지냈고, 2023년 3월 BNK금융지주 회장으로 취임했다.

BNK금융지주는 이날 부산은행 본점에서 열린 정기주주총회에서 빈대인 회장(사진)의 사내이사 선임안, 재무제표 승인 등 주요 안건이 모두 원안대로 가결됐다고 밝혔다. AD 원본보기 아이콘

빈 회장은 부동산파이낸싱프로젝트(PF)리스크와 지역 경기 둔화 등 리스크 관리, 조직 안정화 및 중장기 기업가치 구축 등을 인정받았고, 글로벌 의결권 자문사인 ISS(Institutional Shareholder Services)와 2대 주주 국민연금공단도 빈 회장의 연임 찬성 의사를 내기도 했다.

빈 회장은 2기 체제에서 생산적금융 확대, 지역특화산업 육성을 위한 지역금융 역할 강화에 나선다는 방침이다. 또한 인공지능(AI) 및 디지털금융 혁신, 금융소비자보호를 위한 내부통제 체계 구축, 미래성장 동력 확보에도 속도를 낼 계획이다.

이번 주주총회에서 BNK금융지주는 사외이사 7명 가운데 절반 이상인 4명을 주주 추천 인사로 선임하는 등 지배구조 개선 작업을 진행했다.

BNK금융지주 이사회는 사내이사인 지주 회장과 사외이사 7명으로 구성돼 있는데 사외이사로만 회장 후보 추천위원회를 꾸리기 때문에 이사회 중심 견제 기능이 강화될 전망이다.

AD

이날 주총에선 주당 735원(분기 배당금 360원, 결산배당금 375원)의 현금배당도 의결했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>