‘티큐어’ US FDA 혁신의료기기 지정 이어 부산 대표 유망기업 우뚝

세계 최초 360도 레이저 기술을 앞세운 교원창업기업이 부산시의 유망기업 프로그램 '부니콘'에 선정됐다.

티큐어는 국립부경대 강현욱 교수(의공학전공)가 설립한 딥테크 의료기기 스타트업이다.

국립부경대 강현욱 교수(티큐어 대표). AD 원본보기 아이콘

부산시는 지역 유망 스타트업 가운데 글로벌 성장 가능성이 높은 10개 기업을 선별해 지난 23일 '부니콘' 기업으로 발표했다. 티큐어는 기술력과 사업화 역량을 인정받아 선정됐다.

티큐어는 비만과 제2형 당뇨병 등 만성 대사질환을 내시경 레이저로 치료하는 차세대 의료 솔루션을 개발하고 있다. 특히 지난해 세계 최초로 내시경용 레이저 치료기기 분야에서 미국 식품의약국(FDA)의 '혁신의료기기(Breakthrough Device Designation)'로 지정되며 업계의 주목을 받았다.

FDA 혁신의료기기 지정은 기존 치료법 대비 우수성이 기대되는 기술에 부여되는 제도로, 티큐어는 이를 통해 신속 인허가 지원과 함께 향후 미국 메디케어(Medicare) 보험 적용 가능성까지 확보했다.

티큐어의 핵심 기술은 '360도 전방향 정밀 에너지 전달 플랫폼'이다. 기존 레이저가 한 방향 조사(照射) 방식으로 장기 손상 위험이 있었던 것과 달리, 해당 기술은 십이지장 점막을 정밀하고 균일하게 처리해 재생을 유도하고, 혈당 조절 기능 개선과 체중 감소를 가능하게 한다. 1회성 내시경 시술 방식임에도 수술에 준하는 치료 효과가 기대되며, 환자의 삶의 질을 혁신적으로 개선할 것으로 평가받고 있다.

강현욱 교수는 "이번 부니콘 선정을 통해 티큐어의 기술 경쟁력을 다시 한번 인정받았다"며 "FDA 혁신의료기기 지위를 기반으로 글로벌 의료기기 기업과의 전략적 파트너십을 확대하고, 부산 의료기기 산업의 글로벌 진출을 이끄는 역할을 하겠다"고 말했다.

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티큐어는 글로벌 의료기기 기업 태웅메디칼과 협력 관계를 구축하고 공동 개발 프로젝트를 진행하는 등 사업화를 가속화하고 있다. 회사는 2027년까지 글로벌 투자 유치와 국내외 임상을 완료하고, 대사질환 중재 치료 분야의 글로벌 리더로 도약한다는 계획이다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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