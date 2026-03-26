집중투표제 배제 조항 삭제 안건도 승인

2192억원 현금 배당 의결

카카오뱅크가 정기 주주총회에서 김근수 부대표를 사내이사로 신규 선임하고 2192억원 규모의 현금배당안을 확정했다. 아울러 개정 상법에 맞춰 집중투표제 배제 조항 삭제 안건도 승인했다.

카카오뱅크 정기주주총회. 카카오뱅크 제공 AD 원본보기 아이콘

카카오뱅크는 26일 오전 제10기 정기 주주총회를 열고 재무제표 결산, 이사 선임 등의 안건을 원안대로 승인했다고 밝혔다. 이날 주주총회에서는 김근수 카카오뱅크 부대표가 사내이사로 신규 선임됐다. 김 부대표는 한국투자증권 상품전략부와 WM 전략부 부장을 거쳐 한국투자금융지주 경영관리실장을 지낸 인물로 금융업 전반에 대한 이해와 경영관리 경험을 갖췄다는 평가를 받는다. 카카오뱅크는 김 부대표가 그룹 내 다양한 계열사를 총괄 관리하고 지주회사 차원의 주요 의사결정을 지원한 경험으로 윤호영 대표이사와 지속 가능한 성장과 기업가치 제고를 이끌 것으로 기대하고 있다.

집중투표제 배제 조항 삭제 안건도 승인됐다. 집중투표제는 인사 선임 시 주당 선임할 이사 수만큼의 의결권을 부여해 소액주주가 지지하는 후보를 당선시킬 수 있도록 하는 제도다. 그간 국내 상장사 대부분은 정관으로 이를 배제해왔다. 카카오뱅크는 집중투표 개정 규정 적용 시점을 오는 9월 10일 이후 최초로 이사 선임을 위한 주주총회로 명시했다. 오는 9월부터는 집중투표제 적용을 배제할 수 없도록 한 상법 개정안을 반영했다. 이번 결정은 4대 금융보다 앞선 것으로 평가된다. 또 전자주주총회 도입, 사외이사 명칭을 '독립이사'로 변경하는 안건 등도 승인됐다.

카카오뱅크는 이날 2025년 재무제표와 현금 배당안도 함께 승인했다. 결산 배당금은 1주당 460원으로 총 배당 규모는 2192억원이다. 이는 전년 1715억원보다 28% 증가한 수준이다. 이번 배당은 지난해 연간 당기순이익의 약 절반에 해당하는 규모로 카카오뱅크의 총 주주환원율은 45.6%를 기록했다.

신임 사외이사로는 남상일 전 에스지아이 신용정보 대표이사가 선임됐다. 남 사외이사는 서울보증보험에서 상품운용본부장과 전략기획본부 상무를 지내며 보증보험과 금융시장 전반에 대한 실무·경영 경험을 쌓았다. 감사위원이 되는 사외이사로는 김륜희 한국과학기술원(KAIST) 기술경영학부 및 데이터사이언스대학원 부교수가 선임됐다. 개정 상법에 따른 안건도 주주총회를 통과했다.

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윤호영 카카오뱅크 대표이사는 "고객을 위한 혁신적인 금융 서비스를 꾸준히 선보여 종합 금융플랫폼으로 도약하고 대한민국을 넘어 글로벌 시장에서 금융의 새로운 미래를 개척해나가겠다"고 했다. 그러면서 "성장에 대한 열매를 주주들과 적극적으로 나누는 주주환원 정책을 통해 견조한 성장이 주주가치 제고로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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