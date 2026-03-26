경기도소방재난본부가 오는 4월 9일까지 '제15회 경기도민 심폐소생술 경연대회' 참가자를 모집한다.

도 소방재난본부는 오는 4월28~29일 이틀간 수원 경기도 인재개발원에서 경연대회를 개최하기로 하고 만 10세 이상 도민을 대상으로 참가자를 받는다고 26일 밝혔다.

대회는 학생·청소년부, 대학·일반부, 어르신부, 장애인부, 외국인부 등으로 나뉘어 치러진다.

경기도 심폐소생술 경연대회 안내 포스터 AD 원본보기 아이콘

경연은 8분 이내 퍼포먼스형 심폐소생술로 진행되며, 참가자는 심정지 상황을 가정한 자유 주제로 응급처치 과정을 표현한다.

실제 평가는 2인 1조로 구성된 팀이 수행하며, 상황에 따른 심폐소생술 수행 능력을 종합적으로 반영한다.

특히 올해는 외국인부가 새롭게 신설되고, 대회 참여의 편의를 위해 지난해까지 통합 운영되던 특별부는 남북부로 분리했다.

AD

우수 참가팀에는 경기도지사 상장이 수여되며, 학생·청소년부와 대학·일반부 최우수팀은 전국대회 출전 기회가 주어진다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>