대한종합격투기연맹(KMF) 챔피언 타이틀매치 진행



초등부, 중등부, 고등부, 일반부로 나눠 진행

제1회 금산군체육회장배 전국생활체육복싱대회가 오는 28일 금산학생체육관에서 초등부, 중등부, 고등부, 일반부로 나눠 열린다.

특히, 이번 대회는 국내 프로 복싱의 정수를 보여줄 대한종합격투기연맹(KMF) 챔피언 타이틀매치가 포함돼 관객들에게 박진감 넘치는 볼거리를 선사할 예정이다.

금산군체육회가 주최하고 금산군복싱협회가 주관하는 이번 대회는 전국의 복싱 선수와 임원 등 500여 명이 참가해 그동안 갈고닦은 기량을 겨룬다.

대회 당일 오전 7시 출전 선수들의 계체를 시작으로 오전 9시부터 생활체육 동호인들의 사전 경기가 펼쳐져 대회 분위기를 고조시킬 예정이다.

이어 오전 10시에 열리는 개회식에는 주요 내빈들이 참석해 선수들을 격려하고 시상식을 진행한다. 개회식이 마무리된 후 오전 11시부터는 본 경기가 시작된다.

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금산군복싱협회 관계자는 "복싱과 킥복싱이 함께 열리는 이번 대회로 지역 생활체육의 저변을 확대하고 전국 동호인들이 화합할 수 있을 것"이라며 "참가 선수들이 안전하게 최고의 기량을 펼칠 수 있도록 대회 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



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