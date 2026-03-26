KT알파쇼핑 통해 단독 출시

사은품 거실 풀세트 5종 증정

에넥스가 봄 이사·인테리어 시즌을 맞아 오는 27일 KT알파쇼핑을 통해 '밀라노 스타일 이태리 천연면피 통가죽 소파'를 단독 출시한다.

에넥스는 27일 오후 KT알파쇼핑을 통해 '밀라노 스타일 이태리 천연면피 통가죽 소파’를 단독 출시한다고 밝혔다. 에넥스 AD 원본보기 아이콘

밀라노 스타일 소파는 에넥스의 디자인 철학이 집약된 프리미엄 라인업이다. 최고급 이태리 천연면피 통가죽을 사용해 부드러운 촉감과 뛰어난 내구성을 갖췄다. 주거 환경과 라이프스타일에 맞춰 선택할 수 있도록 3인용부터 6인용까지 다양한 구성으로 출시됐다.

방송 중에만 만날 수 있는 사은품 혜택도 마련했다. 방송 시간 내 소파를 구매하면 ▲스툴(3인용 제외) ▲리프트업 테이블 ▲다이아 장스탠드 ▲쿠션 2종 ▲바디케어 마사지기 등 '거실 풀세트 5종'을 증정한다. 소파 하나로 거실 전체 분위기를 바꿀 수 있는 패키지 구성이다. 이외에 8개 카드사에서 결제하면 최대 24개월 무이자 할부 혜택을 제공한다.

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에넥스 관계자는 "이사나 인테리어 수요가 높은 봄 시즌을 맞아 거실을 휴식과 힐링의 공간으로 바꾸고 싶어 하는 고객들을 위해 이번 방송을 기획했다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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