지난해 신혼부부 구매 비중 46% 넘어

신제품, 국내 최대 용량·AI 강화로 편의성↑

신혼부부 대상 서비스·구매 혜택 강화

삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 180,000 전일대비 9,000 등락률 -4.76% 거래량 19,671,373 전일가 189,000 2026.03.26 11:39 기준 관련기사 '흔들' 삼성·닉스 주가 "이거 때문이었나"…구글 '터보퀀트'에 반도체 술렁 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 AI 투자 사이클 다시 돌아오나? 투자금이 더 필요하다면 전 종목 시세 보기 가 국내 최대 세탁·건조 용량을 구현하고 인공지능(AI) 성능을 대폭 강화한 2026년형 일체형 세탁건조기 '비스포크 AI 콤보'를 출시하며 신혼가전 시장 공략에 나선다. 특히 이번 신제품은 건조 효율을 높인 '부스터 열교환기'와 탈수 단계부터 온도를 높이는 '프리히트' 기술을 통해 세탁부터 건조까지 단 69분 만에 완료하는 압도적 성능을 갖췄다.

삼성전자가 하드웨어 혁신과 진화한 AI 기능을 갖춘 2026년형 '비스포크 AI 콤보'를 출시했다. 삼성전자 AD 원본보기 아이콘

69분 쾌속 세탁, 맞벌이 신혼부부 부담 덜어

삼성전자는 26일 삼성 강남에서 '비스포크 AI 콤보·신혼가전 미디어데이'를 열고 이같이 밝혔다. 2026년형 비스포크 AI 콤보는 세탁 25kg, 건조 20kg 용량으로 일체형 세탁건조기 중 국내 최대 용량을 자랑한다. 삼성전자는 대용량 세탁물을 효율적으로 처리하기 위해 메인 열교환기에 '부스터 열교환기'를 추가로 탑재했다. 이를 통해 전작 대비 건조 용량을 2kg 더 키우면서도 열 효율을 극대화했다.

건조 방식 역시 한 단계 진화했다. 기존 하이브리드 히트펌프 방식에서 한 단계 진화한 '프리히트' 기술을 적용해 세탁 탈수 단계에서부터 내부 온도를 미리 상승시켜 건조 시간을 획기적으로 줄였다. 이를 바탕으로 쾌속 코스 기준 세탁과 건조 전 과정을 69분 만에 마칠 수 있게 됐다. 이는 2024년형 초기 모델 대비 30분을 단축한 수준이다.

특히 이번 신제품은 건조기의 고질적 문제인 '겨울철 성능 저하'를 해결했다. 성종훈 삼성전자 생활가전(DA)사업부 상무는 "비스포크 AI 콤보는 독자적인 하이브리드 히팅 기술을 통해 온도가 낮음을 감지하면 미리 콤프레셔를 예열하여 겨울철에도 건조 시간이 길어지는 단점을 혁신적으로 보완했다"고 강조했다.

대용량 제품의 크기 부담에 대해서는 "건조 성능을 높이기 위해 대용량 열교환기를 탑재하면서도 깊이는 기존 드럼 세탁기와 동일하게 맞춰 설치 환경의 호환성을 유지했다"고 설명했다.

소프트웨어 측면에서는 대규모 언어 모델(LLM)을 기반으로 고도화된 '빅스비(Bixby)'를 적용했다. 사용자는 기기와 자연스러운 대화를 주고받으며 제품 제어는 물론 제품 사용법이나 일상의 궁금증에 대한 답변까지 실시간으로 제공받을 수 있다.

이외에도 ▲옷감 종류와 오염도에 따라 최적의 세척·건조를 수행하는 'AI 맞춤+' ▲바닥을 감지해 소음과 진동을 최적화하는 'AI 진동소음 저감 시스템' ▲내부 습기를 자동으로 배출하는 '오토 오픈 도어+' 등 삼성만의 차별화된 기능이 집약됐다. 또한 새롭게 적용된 원터치 이중 메쉬 필터는 위생적이고 편리한 먼지 관리를 돕는다.

삼성전자의 2026년형 일체형 세탁건조기 '비스포크 AI 콤보'. 삼성전자 원본보기 아이콘

신혼부부 겨냥한 'AI 구독클럽' 등 혜택 강화

삼성전자는 기술력·성능을 강화한 이번 신제품 출시를 바탕으로 신혼부부 가전 시장 공략에 박차를 가할 계획이다. 임성택 삼성전자 한국총괄 부사장은 이날 행사에서 "가사 시간을 획기적으로 줄여주는 AI 가전이 신혼부부의 필수 아이템으로 자리 잡았으며 특히 과거 냉장고 중심이었던 혼수 시장의 주도권이 최근 세탁건조기로 이동하고 있다"고 짚었다. 비스포크 AI 콤보의 신혼부부 구매 비중은 지난해 46%까지 급증했으며 올해는 60%를 돌파할 것으로 예상된다. 삼성전자는 로봇청소기, 냉장고, 에어컨 등과 함께 '5대 신혼가전' 라인업을 완성하고, 신혼부부의 라이프스타일에 최적화된 통합 솔루션을 제공한다는 방침이다.

고물가 시대 신혼부부의 경제적 부담을 고려해 실질적 혜택 강화에도 나선다. 먼저 'AI 구독클럽'으로 혼수 가전을 구독한 신혼부부 대상으로 ▲맞벌이 신혼부부를 위해 평일 저녁이나 주말 등 원하는 시간에 맞춰 가전을 설치할 수 있는 맞춤 설치 서비스, ▲이사 후 재설치 등의 특별 서비스를 제공할 예정이다. '혼수클럽' 멤버십 가입 고객에게 구매 금액대에 따라 최대 80만 삼성전자 멤버십 포인트도 제공한다.

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이와 함께 삼성닷컴에 다양한 혼수 가전을 간편하게 조합해볼 수 있는 혼수 전용 플랫폼을 구축하고, 혼수 고객 전용 특별 기획전을 운영한다. 또 전국 삼성스토어 160개 지점에서 신혼가전 전문 컨설턴트를 통한 체계적인 상담 서비스를 제공하며, 혼수 패키지 쇼룸이 마련된 '웨딩 전문 스토어'도 운영할 예정이다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



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