NEW, 지난해 영업이익 26억원…3년 만에 흑자 전환

'좀비딸' 흥행 기반 매출 26%↑

콘텐츠미디어 그룹 NEW는 지난해 연결 기준 영업이익 26억원으로 흑자 전환했다고 26일 밝혔다. 같은 기간 매출은 1426억원으로, 전년보다 26% 증가했다.

NEW가 연간 흑자를 내기는 3년 만이다. 영화 투자·배급 부문이 실적 개선을 이끌었다. 영화진흥위원회의 '2025년 한국 영화산업 결산 보고서'에 따르면, NEW는 지난해 영화 '좀비딸'의 흥행으로 관객 점유율 23.4%, 매출 점유율 22.9%를 기록했다. 약 스무 편의 부가 판권 계약과 해외 판매 실적도 올렸다.

계열사 실적도 전체 매출을 뒷받침했다. 스튜디오앤뉴는 드라마 '굿보이'와 '얄미운 사랑'을 방영했고, 음악, 극장, 미디어 기술 등 다른 사업 부문도 고른 실적을 냈다.

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올해는 글로벌 플랫폼을 통해 다양한 작품을 선보인다. 다음 달 1일 류승완 감독의 영화 '휴민트'를 넷플릭스에 공개하고, SBS 드라마 '굿파트너' 시즌 2 제작에 나선다. 신설 계열사 뉴포인트는 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘'를 제작하고, 뉴아이디는 해외 플랫폼 약 서른 곳을 바탕으로 유통망을 확대한다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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