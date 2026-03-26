[2026 재산공개]강석진 중진공 이사장 22억원 신고

이태식 한유원 대표 21억·원용준 신보중앙회장 20억 등

강석진 중소벤처기업진흥공단 이사장이 재산으로 22억2633만원을 신고했다.

26일 정부공직자윤리위원회가 관보에 공개한 '2026년 공직자 정기 재산변동사항'에 따르면 강 이사장의 재산은 22억2633만원으로 지난 1월 대비 3억3982만원 늘어났다.

강 이사장이 보유한 건물 가액은 총 27억3095만원이다. 서울 서초구 서초동 롯데캐슬클래식 아파트(21억1700만원)를 배우자와 공동 소유하고 있으며, 배우자 명의의 경남 거창군 거창읍 상림리 근린생활시설(6억1395만원)을 보유하고 있다. 공시가격 변동으로 전체 건물 재산가액은 2억3208만원 증가했다. 강 이사장은 본인 명의의 경남 거창군 가조면 사병리 일대 대지와 전·임야 등 총 4720만원의 토지를 보유했다고 신고했다. 예금은 가족 합산 6683만9000원, 금융채무는 6억2591만원으로 신고했다.

이태식 한국중소벤처기업유통원(한유원) 대표는 재산으로 총 21억5000만원을 신고했다. 1월 대비 4억9485만원 늘었다. 이 대표는 경기도 포천시 소홀읍 고모리에 상가 건물, 행당동 아파트 전세, 장남의 자양동 아파트 전세 등 14억6453만원을 신고했다. 이 대표는 지난해 토지 보상금 수령으로 예금이 4억400만원 증가했으나, 작은 아들 결혼식 증여(1억원)와 전세금 증가분 납부(1억3000만원) 등을 반영해 예금을 8억1861만원 보유했다고 신고했다. 급여 저축으로 국내외 주식을 구입해 증권 보유액은 2505만원에서 6029만원으로 증가했다.

원영준 신용보증재단중앙회장은 재산으로 20억4159만원을 신고했다. 1월 대비 2억9445만원 늘어났다. 원 회장은 본인과 배우자 공동 명의의 경기 의왕시 내손동 센트럴 자이(8억7000만원), 본인과 배우자·장남이 보유한 예금 8억5765만원을 신고했다. 토지 보유액은 2억1197만원으로, 충남 천안시 동남구 풍세면에 논과 밭을 보유하고 있다.

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조주현 중소벤처기업연구원장은 17억5137만원을 재산으로 신고했다. 직전 신고 대비 1166만원 증가했다. 조 원장은 배우자와 공동으로 천안시 불당동 아파트(3억7300만원), 배우자 명의의 충북 영동군 영동읍 과수원과 논(3713만원) 등을 보유하고 있다. 예금 신고액은 11억2800만원으로 지난 1월 대비 1억1657만원 늘었다고 신고했다. 부부 근로 소득과 부친상 부의금, 보험·예금·증권계자 납입 등의 영향이라고 설명했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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