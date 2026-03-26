AI 활용 뷰티 서비스 업계 최초 운영

키오스크로 피부톤 측정해 컬러 추천

고객이 직접 선택해 맞춤형 뷰티 제품 제작

BGF리테일 BGF리테일 close 증권정보 282330 KOSPI 현재가 123,500 전일대비 600 등락률 +0.49% 거래량 7,538 전일가 122,900 2026.03.26 10:06 기준 관련기사 두쫀쿠 밀어낸 '버터떡'…SNS 타고 'C-푸드' 공습 내수가뭄 속 단비 '아미노믹스'…BTS앨범 등 굿즈 '싹쓸이' "매출 500% 뛰었어요" 한국인도 외국인도 우르르…BTS 공연에 인근 편의점 '활짝' 전 종목 시세 보기 이 운영하는 편의점 CU는 업계 최초로 나만의 커스텀 화장품을 만들 수 있는 '메이크업 팔레트 메이커' 키오스크를 도입한다고 26일 밝혔다.

편의점 CU가 업계 최초로 도입하는 인공지능(AI) 뷰티 서비스 메이크업 팔레트 메이커. BGF리테일 제공 AD 원본보기 아이콘

이 키오스크는 고객의 퍼스널 컬러를 측정해 맞춤형 메이크업 제품을 직접 만들 수 있는 인공지능(AI) 뷰티 서비스다. 키오스크에서 얼굴을 촬영하면 AI가 고객의 퍼스널 컬러를 진단한 뒤 피부톤에 어울리는 컬러를 추천해 주고 직접 화면 속 자신의 얼굴에 원하는 컬러를 적용시켜 즉석에서 메이크업 팔레트 완제품을 받아볼 수 있다.

선택할 수 있는 컬러는 총 100여가지로 매트 2구와 글리터 2구 등 총 4가지로 팔레트가 구성된다. 메이크업 팔레트는 아이섀도, 치크, 브로우 등으로 활용 가능하며 식품의약품안전처 인증 베이스 소재를 사용했다.

가격은 5000원이며 오픈 기념 프로모션으로 3500원에 이용할 수 있다. 약 4~5회 사용 가능한 소용량 제품인 만큼 사전 테스트 구매 또는 여행 등 외부 활동 시 부담 없이 이용할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

CU 메이크업 팔레트 키오스크는 서울 시내 점포 2곳(CU 호텔피제이점, 연남아지트점)을 시작으로 다음 달 9일 대치동 학원가 점포 2곳에 추가로 도입한다. 이후 대학교나 학원가, 관광지 등 여성과 학생, 외국인의 방문이 집중되는 상권 위주로 연내 총 100여 곳으로 확대할 계획이다.

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최민지 BGF리테일 서비스플랫폼팀 책임은 "편의점을 찾는 여성 및 외국인 고객들에게 특별한 경험을 제공하고자 AI를 활용한 신개념 뷰티 서비스를 선보이게 됐다"며 "앞으로도 편의점 주요 고객들의 다양한 니즈와 취향을 분석해 새로운 생활 서비스들을 발 빠르게 기획해 나갈 것"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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