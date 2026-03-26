국내 사모펀드 책임투자 전환 위한

ESG 추진 전략 제언

한국 딜로이트 그룹이 국내 사모펀드(PE)의 책임투자 전환을 위한 환경·사회·지배구조(ESG) 추진 전략을 제언했다.

김병삼 한국 딜로이트 그룹 경영자문부문 파트너는 25일 김윤 더불어민주당 의원과 한국사회책임투자포럼(KoSIF)이 공동 주최한 '책임투자 국내외 동향 및 확산을 위한 국회 정책토론회'에 연사로 참여했다. 발제를 맡은 그는 "대체투자는 더 이상 수익률 중심이 아니라 ESG 기반 책임투자로 재정의되고 있다"고 강조했다. 그는 유럽을 중심으로 한 규제 환경 변화를 가장 큰 전환 요인으로 꼽았다. 유럽연합(EU)은 SFDR(지속가능금융공시규정)과 CSRD(기업 지속가능성 보고 지침)를 통해 금융기관과 투자상품의 ESG 공시를 의무화하고 있다. 이에 대해 그는 ESG가 단순한 정보 공개를 넘어 자본 흐름 자체를 통제하는 정책 수단으로 작동하고 있다는 설명이다.

김병삼 한국 딜로이트 그룹 경영자문부문 파트너가 ‘책임투자 국내외 동향 및 확산을 위한 국회 정책토론회’에 연사로 참여해, 국내 사모펀드(PE)의 책임투자 전환을 위한 ESG 추진 전략을 제언했다. 한국 딜로이트 그룹 AD 원본보기 아이콘

김 파트너는 연기금(LP)의 역할 변화도 강조하며 "이제 ESG는 투자 이후 관리가 아니라 투자 이전 심사 단계부터 핵심 기준으로 작동한다"고 말했다. 실제로 유럽 주요 연기금들은 ESG DDQ(ESG 실사 질의서)를 요구하고, 투자 이후에는 ESG 의무를 계약에 반영하는 등 실질적인 책임투자 체계를 만들고 있다.

그는 ESG 공시가 데이터 중심으로 전환하고 있으며 EDCI(ESG 데이터 수집 및 관리 지표) 기반 KPI 관리, Scope 1·2에서 Scope 3 및 금융배출량으로의 확장, 제삼자 검증 도입이 주요 흐름이라며 국내 사모펀드에 대해 향후 3년이 결정적 전환 시기라고 강조했다. 그러면서 "앞으로 자본은 ESG를 설명할 수 있는 운용사로 이동하게 될 것"이라며 "책임투자는 규제가 아니라 시장의 새로운 기준"이라고 강조했다.

AD

마지막으로 김 파트너는 "사모펀드는 자본시장에서 기업가치 제고를 통해 자본 효율성을 높이고, 성장 자금을 공급하는 핵심 투자자 역할을 수행하는 만큼 책임투자를 위해 투자 모든 과정에서 ESG 요소를 통합하고 KPI 기반 관리 및 투명한 공시가 이번 기회를 통해 확산하기를 기대한다'라고 밝혔다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>