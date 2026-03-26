유치 계좌수 4000개 넘겨

계좌당 잔고 750만원 수준

삼성증권은 26일 오전 9시 기준 '국내시장 복귀계좌(RIA)' 계좌 잔고가 300억원을 돌파했다고 밝혔다.

지난 23일 출시 이후 계좌 수 기준으로는 4000개를 돌파했다. 계좌당 평균 잔고는 약 750만원으로 확인됐다.

RIA는 해외주식 매도자금을 원화 환전 후 국내시장에 장기 투자 시 한시적 해외주식 양도세 세제혜택을 부여하는 정책 연계형 계좌다. 계좌 개설 후 해외주식을 입고, 매도하면 원화로 자동 환전되고 국내주식 및 국내펀드, 원화예탁금에 1년 이상 재투자 해야 한다.

해외주식 매도자금 5000만원 한도 내에서 국내주식 매수 후 1년 이상 보유 시 2026년 5월까지 100%, 7월까지 80%, 연말까지 50% 해외주식 양도세를 감면해준다.

현재 삼성증권은 RIA 계좌 활성화를 위해 'RIA 수수료 우대 이벤트'를 진행 중이다. RIA 계좌 개설 시 국내주식 수수료혜택, 환전 수수료 혜택이 제공된다. 수수료 우대 이벤트와 관련한 자세한 내용은 삼성증권 홈페이지 또는 모바일앱 '엠팝(mPOP)'을 참고하면 된다.

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삼성증권 관계자는 "한국 주식 시장의 밸류에이션 매력이 재평가되고 있는 상황에서, RIA 계좌를 통한 한국 주식 장기 투자 활성화를 기대한다"고 밝혔다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



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