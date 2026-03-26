명품·귀금속 등 고가품 온라인 거래 증가

"서비스 다각화로 고객 만족도 높일 것"

CJ대한통운 CJ대한통운 close 증권정보 000120 KOSPI 현재가 112,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 109,100 2026.03.26 개장전(20분지연) 관련기사 CJ대한통운, 패럴림픽 스노보드 첫 메달 이제혁 선수 포상 CJ대한통운, 2026 상반기 신입사원 공채…'안전·보건' 부문 신설 [클릭 e종목]"CJ, 올리브영 IPO 리스크 소멸 판단…목표가↑" 전 종목 시세 보기 이 특수물류 전문기업 발렉스와 함께 초고가 상품 프리미엄 배송 서비스를 시작한다.

프리미엄 배송 협업 모델 구축 업무 협약식에 참석한 윤재승 CJ대한통운 오네(O-NE) 본부장(왼쪽)과 주기욱 발렉스특수물류 대표가 기념사진을 촬영하고 있다. CJ대한통운 AD 원본보기 아이콘

CJ대한통운은 발렉스와 '프리미엄 배송 협업 모델 구축을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 26일 밝혔다. 협약 체결식은 전날 서울 발렉스 본사에서 윤재승 CJ대한통운 오네(O-NE) 본부장, 주기욱 발렉스 대표 등이 참석한 가운데 진행됐다.

CJ대한통운은 이번 협약을 계기로 고가품 배송 시장을 적극 확대해 나간다는 계획이다. 최근 명품·귀금속 등 고가품의 온라인 거래 비중이 급격히 늘어나면서, 명품 카테고리를 강화하고 있는 이커머스 업체들을 중심으로 관련 물류 서비스 니즈도 꾸준히 커지고 있다. 먼저 오는 4월부터 기업고객을 대상으로 서비스를 시작한 뒤, 향후 명품 중고거래 소비자들을 위해 고가품 개인 택배 서비스도 선보일 계획이다.

발렉스는 현금, 유가증권, 귀중품, 국가고시 시험지 등 고난도의 보안이 필요한 물품 운송을 전문적으로 수행하는 특수물류 기업으로, 지난 2020년부터 고가품 프리미엄 배송 서비스를 시작했다. 전문 보안요원이 특수차량과 안전 장비를 갖추고 100% 대면 배송을 원칙으로 서비스를 제공해 온라인으로 고가품을 구매하는 소비자들의 만족도 역시 높아질 것으로 전망된다.

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CJ대한통운 관계자는 "발렉스와의 협업을 통해 고객이 안심하고 맡길 수 있는 프리미엄 배송 서비스를 구축하게 됐다"며 "지속적인 배송 옵션 다각화를 통해 '언제, 어디서든, 무엇이든' 배송할 수 있는 서비스 역량을 구축하여 고객 만족도를 극대화할 것"이라고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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