코빗, 법인 시간분할주문 기능 고도화

"거래 안정성 및 편의성 강화"

국내 최초 가상자산 거래소 코빗이 법인 전용 서비스인 '코빗비즈'의 TWAP(시간분할주문) 거래 기능을 고도화했다고 26일 밝혔다.

코빗은 지정가 IOC(즉시체결·잔량취소) TWAP 거래 기능을 추가했다. 이에 법인 고객은 대량 주문 시 발생할 수 있는 시장 충격을 최소화하면서도, 원하는 가격 범위 내에서 보다 정밀하게 분할 매매를 수행할 수 있게 됐다고 설명했다.

예상치 못한 손실 방지를 위해 안전장치도 강화했다. TWAP 설정 화면 내에 실시간 차트를 배치해 시세 추이를 즉각적으로 확인할 수 있다. 특히 매수·매도 1호가의 평균가(중간가) 대비 5%를 초과하는 범위에서는 주문이 체결되지 않도록 하는 기능도 도입했다.

코빗은 이번 기능 개선에 이어 법인 고객의 오픈 API 지원 등도 도입할 예정이다.

AD

코빗 이정우 CTO 겸 CPO는 "이번 업데이트는 법인 고객의 실제 거래 패턴을 면밀히 분석하여 거래 안정성과 고객 보호 기능을 동시에 충족시키는 데 집중했다"며 "앞으로도 법인 회원들이 신뢰할 수 있는 가상자산 거래 환경을 조성하기 위해 서비스 고도화를 지속해 나갈 것"이라고 말했다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>