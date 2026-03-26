피해상황 파악 및 긴급경영안정보증 신속 지원

기술보증기금은 25일 최근 중동 지역 정세 불안으로 어려움을 겪고 있는 중소기업의 피해 상황을 점검하기 위해 인천광역시 남동구에 위치한 성림을 방문해 현장점검을 실시했다고 밝혔다.

이번 방문은 중동 정세 급변에 따른 유가 상승과 원자재 수급 차질 등 대외 환경 변화로 국내 중소기업의 경영 부담이 커지는 가운데 피해기업의 실태를 직접 살펴보고, 현장의 애로사항을 청취하기 위해 추진됐다.

박주선 기보 전무이사(오른쪽)가 옥종수 성림 대표이사와 함께 제조시설을 둘러보고 애로사항을 청취하고 있다. 기보 AD 원본보기 아이콘

성림은 플라스틱 용기, 마개 등을 생산하는 제조기업으로 최근 중동 지역 긴장 고조로 나프타 수급에 차질이 발생하면서 원재료 가격 상승에 따른 원가 부담을 우려하고 있다. 이에 따라 단기 운영자금 수요가 늘어나는 등 경영 부담도 가중되고 있다.

기보는 이번 현장점검을 계기로 중동전쟁으로 직·간접적인 피해를 입은 기업에 대해 '긴급경영안정보증'을 신속히 지원할 예정이다. ▲보증비율 상향(85%→95%) ▲보증료 감면(0.3%포인트↓) 등의 우대 조치를 통해 피해기업의 금융비용 부담을 줄이고, 유동성 확보를 적극 뒷받침할 계획이다.

박주선 기보 전무이사는 "중동 정세 불안 등 대외 환경 변화로 국내 중소기업의 경영 부담이 커지고 있다"며 "기보는 피해기업이 안정적으로 경영활동을 이어갈 수 있도록 현장의 목소리를 반영해 신속한 보증지원에 적극 나서겠다"고 말했다.

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한편 기보는 지난 10일 보증담당 임원을 대책반장으로 하는 '중동 상황 관련 비상대책반'을 가동하고, 각 지역본부장을 중심으로 '피해 접수센터'를 운영해 피해 상황을 지속적으로 점검하는 등 현장 대응체계를 강화하고 있다. 이번 현장방문에 이어 지역 피해기업에 대한 점검도 순차적으로 확대하고, 중소벤처기업부와 긴밀히 협력해 지원 규모 확대 등 피해기업의 조속한 경영 정상화를 지원할 계획이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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