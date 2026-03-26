강원도 강릉시는 지난 25일 강릉 메타버스 체험관에서 관내 정보통신(ICT) 분야 기업 관계자들과 함께 'ICT 기업 소통 간담회'를 개최했다.

강릉시가 지난 25일 강릉 메타버스 체험관에서 관내 정보통신(ICT) 분야 기업 관계자들과 함께 'ICT 기업 소통 간담회'를 개최하고 있다. 강릉시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 간담회는 관내 ICT 기업들이 겪고 있는 규제 및 수도권과의 격차, 인력난 등 현실적인 어려움을 청취하고, 지역 기업의 지속 가능한 성장과 경쟁력 강화를 위한 지원방안을 모색하고자 마련됐다.

이날 행사에는 김홍규 강릉시장, 김남수 강릉과학산업진흥원장, 주요 ICT 분야 기업 대표 등 30여 명이 참석해 ▲국정 AI 정책과 지역 ICT 산업의 연계 전략 ▲지역 기업의 참여 기회 확대 ▲정부 정책 연계 민·관 협력 및 상생 발전 방안 ▲AI·디지털 신기술 기반 신규 사업 기회 발굴 등 지역 기업의 실질적인 애로와 해결책을 논의했다.

강릉시는 강릉 메타버스 체험관 조성, 강릉 워케이션센터 건립, 지역 소프트웨어(SW) 인재양성 등 다각적인 디지털 혁신 인프라 구축과 인재 육성 사업을 추진 중이다. 또한 국토교통부의 'AI 특화 시범 도시'사업을 비롯한 AI 및 데이터 분야 공모사업 유치를 통해 첨단 기술 실증 및 신사업 창출에 박차를 가하고자 노력하고 있으며, 이를 통해 지역 ICT 기업의 기술 경쟁력 강화와 실질적인 성장 기반 마련을 적극 지원한다는 계획이다.

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김홍규 강릉시장은 "이번 행사는 강릉시가 지역 ICT 산업의 실질적 발전과 상생협력 기반 조성을 위해 한 걸음 더 도약하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "AX시대의 신기술을 적극 활용해 시민 편의 서비스를 확대하고, 이를 통해 지역 발전을 이끌 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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