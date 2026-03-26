공공기관 차량 5부제 시행 등 강도 높은 자구책 마련

박승원 시장 “시민·기업과 함께 에너지 위기 극복에 총력”

공공 필두로 기업·시민과 함께 에너지절약 실천 확산

경기 광명시(시장 박승원)가 최근 국제 정세 불안에 따른 에너지 수급 위기에 대응하기 위해 공공과 민간이 함께하는 '에너지절약 캠페인'에 돌입한다고 26일 밝혔다.

광명시청 전경. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

미국과 이란 간의 긴장 고조로 에너지 가격 상승과 수급 불균형이 우려되는 가운데 시는 공공 부문의 솔선수범을 바탕으로 기업과 시민의 참여를 이끌어내 국가적 자원안보 위기를 극복한다는 방침이다.

시는 공공 부문의 솔선수범이 민간의 참여를 이끄는 핵심 동력이라고 판단, 내부적인 절약 조치를 강력히 시행한다.

시청 청사를 중심으로 공직자 차량 5부제를 엄격히 적용하며, 이를 1회 위반하는 경우 경고, 2회 위반 시 1주간 출입 또는 정기등록 제한, 3회 위반 시에는 그 제한 기간을 2주로 확대한다. 특히 4회 이상 위반 시에는 감사담당관에 조사 협조를 요청하는 등 실질적인 관리 감독을 강화할 계획이다.

이와 함께 전 부서와 산하기관을 대상으로 적정실내온도 유지와 대기전력 저감, 저층부 계단 이용 등을 생활화하도록 독려하며 공공 영역에서의 에너지 낭비 요소를 원천 차단하는 데 주력하고 있다.

민간 부문에서는 에너지 소비가 많은 관내 기업들을 대상으로 승용차 요일제 참여와 유연근무와 재택근무 활성화를 안내하며 자발적인 에너지 저감을 유도할 계획이다.

상가 밀집 지역에서는 영업 중 출입문을 개방한 상태에서의 냉난방을 자제하고 영업 종료 후 옥외 간판을 소등하는 등 소상공인들이 현장에서 즉각 실천할 수 있는 수칙을 중심으로 현장 캠페인을 전개하며, 온라인 매체를 병행 활용하여 지역 상권 전반에 절약 분위기를 조성한다.

일반 시민을 대상으로는 미사용 조명 소등과 대중교통 이용 등 생활 밀착형 실천 수칙을 사회관계망서비스(SNS)와 시 누리집, 전광판 등을 통해 널리 알려 일상 속 작은 변화가 국가적 위기 극복의 실마리가 될 수 있음을 강조할 예정이다.

시는 에너지 수급 상황을 지속적으로 점검하며 수급이 안정될 때까지 적극적인 대응을 이어갈 방침이다.

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박승원 광명시장은 "에너지 위기 극복은 공공은 물론, 시민과 기업 등 지역사회 구성원이 각자의 자리에서 조금씩 힘을 보탤 때 비로소 결실을 맺을 수 있다"며 "일상 속 작은 실천들이 모여 큰 변화를 만드는 만큼, 모두가 한마음으로 에너지절약에 동참해 주길 바란다"고 밝혔다.

광명=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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