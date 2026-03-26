이건우 DGIST 총장 209억, 유관기관장 중 최대

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 43억7000만원을 신고한 가운데 과기정통부 고위공직자 재산이 공개됐다. 유관 기관장 중에서는 이건우 대구경북과학기술원(DGIST) 총장이 200억원대 자산으로 공개 대상 가운데 10번째로 상위권을 차지했다.

정부공직자윤리위원회가 26일 공개한 '2026년 정기 재산변동사항'에 따르면 배 부총리는 43억7141만8000원의 재산을 신고했다. 이는 올해 1월 공개 때보다 2억3348만원 늘어난 것으로, 은행 채무가 3억5000만원에서 7775만원으로 줄어들며 재산이 증가했다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관. 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘

구혁채 과기정통부 제1차관은 8억4662만5000원을 신고해 전년보다 408만1000원 줄었다. 구 차관은 서울 동대문구 아파트 3억8800만원, 동작구 다세대주택 1억2700만원, 세종시 아파트 임차권 2억3500만원 등 부동산과 예금 4억1503만8000원 등을 보유했다.

류제명 제2차관은 31억6206만9000원의 재산을 신고했으며, 종전 신고액보다 7억4541만3000원 증가했다. 류 차관은 본인과 배우자가 공동 소유했던 서울 성동구 성수동 아파트를 매각했으며, 세종시 해밀동 아파트 5억8400만원과 배우자 명의의 경기 성남시 분당구 아파트 임차권 8억9250만원 등을 보유했다. 예금은 9억4884만7000원, 주식·채권 등 금융자산은 5억760만5000원으로 집계됐다.

박인규 과학기술혁신본부장은 25억728만원을 신고했다. 서울 종로구 다세대주택 임차권 6억원과 경기 의왕 아파트 2억6300만원, 예금 15억8089만3000원 등을 보유했으며, 주식 3억2295만4000원을 매각해 보유 주식 대부분을 정리했다.

과기정통부 유관기관 가운데서는 이건우 DGIST 총장이 209억3198만6000원을 신고해 유관 기관장 중 가장 많은 재산을 보유한 것으로 나타났다. 이 총장은 경기 군포·안산, 서울 구로·홍제동 일대 토지와 연립주택, 상가 등 부동산 자산 비중이 큰 것으로 나타났다.

이건우 DGIST 총장. DGIST 제공 원본보기 아이콘

방승찬 한국전자통신연구원(ETRI) 원장이 약 104억9823만원의 재산을 신고해 과기정통부 유관 연구기관장 가운데서는 고액 자산가로 이름을 올렸다.

김영식 국가과학기술연구회(NST) 이사장은 29억4477만7000원을 신고했다. 지난 2월 부임한 오태석 우주항공청장은 전 공직인 한국과학기술기획평가원(KISTEP) 원장 기준으로 세종 아파트 등 4억9793만8000원의 재산을 신고했으며, 지난해보다 5023만2000원 감소했다.

최원호 원자력안전위원회 위원장은 세종 아파트와 경기 성남 아파트 등 26억271만1000원을 신고했으며, 전년보다 1억1447만2000원 증가했다.

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한편, 재산공개 내역은 공직윤리시스템과 대한민국 전자 관보 누리집을 통해 확인할 수 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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