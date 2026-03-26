인사혁신처 공개 대상 8명 중 5명 증가·3명 감소

증가폭은 김동극 공무원연금공단 이사장이 4억원으로 최대

인사혁신처와 소속·산하기관 재산공개 대상 고위공직자 8명 가운데 5명의 재산이 늘었고 3명은 줄었다. 가장 많은 재산을 신고한 공직자는 김동극 공무원연금공단 이사장으로 60억7898만원을, 최동석 인사혁신처장이 56억3878만원을 신고했다.

26일 정부공직자윤리위원회가 관보에 공개한 2026년 정기 재산변동 사항에 따르면 김동극 이사장, 최동석 인사혁신처장에 이어 설광섭 소청심사위원회 상임위원이 29억9014만원, 이정민 소청심사위원회 상임위원이 20억8446만원, 이인호 소청심사위원회 상임위원이 19억7031만원을 신고했다. 박용수 인사혁신처 차장은 19억1633만원, 정한중 소청심사위원장은 11억2532만원, 임채원 국가공무원인재개발원장은 11억1035만원을 각각 신고했다.

재산 증가 폭은 김동극 이사장이 가장 컸다. 김 이사장 재산은 1년 새 4억306만원 늘었다. 이어 이정민 상임위원이 2억2192만원, 박용수 차장이 1억2864만원, 설광섭 상임위원이 1억1288만원, 이인호 상임위원이 4828만원 각각 증가했다. 반면 최동석 처장은 1억2357만원 줄었고, 임채원 원장은 9831만원, 정한중 위원장은 404만원 각각 감소했다.

최동석 처장은 서울 용산구 한강로 일대 아파트와 오피스텔 등 건물 24억6282만원, 예금 32억2093만원을 신고했다. 다만 가상자산과 예금 변동이 크게 반영되면서 총재산은 56억3878만원으로 집계됐고, 전년보다 1억2357만원 감소했다. 기존 예금에 가상자산 매각 대금이 추가됐고, 본인·배우자 명의 가상자산이 대거 줄어든 것으로 기재됐다.

가장 큰 폭으로 재산이 늘어난 김동극 이사장은 강남구 대치동 아파트와 상가, 송파구 문정동 상가 등 건물 자산만 55억5057만원을 신고했다. 예금은 8억3997만원, 채권은 2억1485만원, 회원권은 1억670만원이었다. 총재산은 60억7898만원으로 4억306만원 증가했다. 배우자 명의 장녀 주택 구입 자금 대여와 그에 따른 금융채무 증가 등이 함께 반영됐다.

소청심사위원회 인사 가운데서는 설광섭 상임위원 재산이 29억9014만원으로 가장 많았다. 서울 종로구 평창동 아파트와 다가구주택, 예금 3억6016만원, 증권 3794만원 등이 반영됐고 1년 새 1억1288만원 늘었다. 이정민 상임위원은 20억8446만원으로 2억2192만원 증가해 소청심사위원회 인사 중 증가 폭이 가장 컸다. 서울 성동구 하왕십리동 전세권 신규 취득과 예금·증권 증가가 두드러졌다. 이인호 상임위원은 19억7031만원으로 4828만원 증가했다. 반면 정한중 위원장은 11억2532만원으로 404만원 감소했다. 예금은 줄었지만 배우자와 자녀의 주식 투자가 늘었다.

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임채원 국가공무원인재개발원장은 11억1035만원을 신고해 전년보다 9831만원 감소했다. 영국 에든버러 전시 비용과 관사 이사 비용 등에 따른 신규 금융채무 1억1000만원이 반영된 영향이다. 반면 박용수 차장은 19억1633만원으로 1억2864만원 늘었다. 서울 성동구 행당동 아파트와 예금, 증권 증가가 반영됐고 일부 해외주식과 국내 주식 매수도 신고 내역에 포함됐다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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