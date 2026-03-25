중동전쟁 따른 정부 자원안보위기 경보 대응



적정 실내온도 유지, 일상 실천 가능 활동도

중동 전쟁으로 인한 에너지 위기에 대응해 BNK금융그룹이 에너지 절약 실천 운동에 전사적으로 뛰어들었다.

BNK금융그룹(회장 빈대인)은 정부의 자원안보 위기 경보 발령에 맞춰 전 임직원이 참여하는 '에너지 절약 실천 운동'을 전개한다고 25일 알렸다.

이번 캠페인은 그룹 전 계열사를 대상으로 시행된다. 일상에서 실천 가능한 에너지 절감 활동을 통해 전력 사용을 줄이고 효율적인 에너지 이용 문화를 확산하는 데 목적이 있다.

BNK는 우선 임직원을 대상으로 차량 5부제를 시행한다. 출퇴근 시 대중교통 이용도 적극 권장한다. 이를 통해 교통 분야 에너지 소비를 줄이고 탄소 배출 저감 효과를 함께 노린다.

사무공간에서는 적정 실내온도 유지 기준을 강화한다. 냉방은 26도 이상, 난방은 20도 이하로 관리하고 불필요한 전력 사용을 최소화할 계획이다.

AD

화상회의 활용도 확대한다. 출장과 이동을 줄여 업무 전반에서 에너지 절감을 유도한다는 방침이다.

BNK금융그룹 관계자는 "에너지 절약 실천 운동은 비용 절감을 넘어 국가적 위기 대응과 지속가능경영 실현을 위한 조치"라며 "임직원 참여를 바탕으로 실질적인 절감 효과를 이어가겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>