"무기징역일 것 같아 두렵다" 호소

계획 범행 거듭 부인 "보도 너무 많아 괴로워"

서울 강북구 일대 모텔에서 잇따라 범행한 혐의로 구속기소된 김소영이 옥중 편지를 통해 수감생활의 불안과 언론보도에 대한 고통을 호소했다. 다만 범행의 계획성은 거듭 부인했다.

'강북 모텔 약물 사건' 피의자 김소영 SNS 계정 내 사진. SNS 캡쳐 AD 원본보기 아이콘

24일 온라인 커뮤니티 디시인사이드 '징역갤러리'에는 서울구치소에 수감 중인 김소영이 보낸 것으로 전해진 5장 분량의 자필 편지가 공개됐다. 편지는 한 이용자가 사건 당시 상황과 현재 심경 등을 묻는 편지를 보내고 답장을 받은 형식으로 소개됐다.

공개된 편지에서 김소영은 "죽고 싶다", "무기징역일 것 같다"며 처벌에 대한 두려움을 드러냈다. "구치소를 못 나갈 것 같다", "여기서 죽는 건가 무섭다"는 취지의 심경도 적었다. 또 구치소 생활에 대해 "가족과 떨어져 있으니 마음이 하루하루 문드러지고 찢어진다", "잠이 안 오고 맨날 우니 지친다"고 썼다.

언론보도와 신상공개에 대한 부담도 토로했다. 김소영은 "언론보도가 너무 많아서 괴롭다", "신상 정보가 공개돼 다 알아봐서 힘들다"고 주장했다.

범행 경위와 관련해서는 일부 보도 내용이 사실과 다르다고 주장했다. 두 번째 피해자와 모텔에 들어가며 치킨집에서 13만원어치를 주문한 것에 대해선 함께 먹으려고 시킨 것이라고 했고, 자신이 먼저 사회관계망서비스(SNS)로 접근했다거나 약물을 건넨 계획범죄자라는 보도는 사실이 아니라고 주장했다.

서울구치소에 수감 중인 김소영이 보낸 것으로 전해진 5장 분량의 자필 편지가 공개됐다. 사진 디시인사이드 '징역갤러리' 원본보기 아이콘

피해자와 유가족에게는 사과의 뜻을 밝혔다. 김소영은 "죄송하다. 용서 안 되는 것 잘 안다. 평생 반성하고 살겠다"고 적었다. 다만 당시 성추행이 있었고, 유사강간 피해 기억이 떠올라 두려운 마음에 약물을 줬다고 주장했다.

편지 말미에서 김소영은 피의자에 대한 심리치료 확대와 진술을 충분히 들어주는 절차가 필요하다고도 주장했다. 언론이 사실관계를 충분히 알지 못한 채 보도하는 경우가 많다는 불만도 함께 적었다.

김소영은 지난해 12월 중순부터 지난달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 하거나 숨지게 한 혐의로 지난 10일 구속기소됐다. 경찰은 확인된 피해자 3명 외에 추가 약물 음료 피해자 3명도 확인해 특수상해 혐의로 추가 입건한 상태다.

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김소영의 첫 재판은 4월 9일 오후 3시 30분 서울북부지법에서 열린다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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