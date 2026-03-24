주민 불편 최소화 위한 사전 소통 강화 필요

광주 서구의회 백종한 의원. 서구의회 제공 AD 원본보기 아이콘

광주 서구의회 백종한 의원(화정3동, 화정4동, 풍암동)이 24일 제338회 임시회 제2차 본회의에서 5분자유발언을 통해 풍암교차로 지하차도 건설과 서창1분구 하수관로 정비사업을 언급하며, 서구청의 적극적 역할을 강조했다.

백 의원은 "풍암교차로 지하차도 사업은 상습적인 교통 정체를 해소할 핵심 사업"이라며 "서창1분구 하수관로 정비사업 역시 침수 예방과 악취 개선, 도시 안전성 확보를 위한 필수 생활 SOC 사업"이라고 설명했다.

특히 "대규모 공사는 교통 혼잡, 소음, 상권 영향 등 주민 불편이 불가피하다"며 "사전 설명과 충분한 의견 수렴이 없다면 좋은 사업도 주민에게는 불편으로 남을 수 있다"고 지적했다.

'주민설명회 확대', '소통 창구 운영', 'QR코드 기반 현장 소통' 등 적극적인 주민 참여 방안을 제시했다.

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백 의원은 "서구청은 이번 사업을 단순한 공사가 아닌 미래 성장 기반으로 인식해야 한다"며 "주민과의 소통, 행정의 속도, 책임 있는 추진이 함께할 때 서구는 한 단계 더 도약할 수 있다"고 말했다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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