靑 "적절한 계기 만나 양국 관계 심화"

이재명 대통령은 24일 크리스토퍼 럭슨 뉴질랜드 총리와 통화하고 중동 상황에 대한 전망과 각국의 정책을 공유했다고 강유정 청와대 대변인이 밝혔다.

강 대변인은 양 정상이 중동 상황과 국제 경제 및 에너지 안보에 미칠 파급효과를 논의했다고 전했다. 전 세계 원유 수급이 불안정한 가운데 민생 안정화를 위한 각자의 정책적 노력도 소개했다고 밝혔다.

이 대통령은 럭슨 총리에게 국민 생활 부담 경감 및 국내 산업 안정화 유도를 위해 최고가격제와 수출관리 조치를 병행하고 있다고 설명했다. 또 역내 평화 회복과 글로벌 경제 안정을 위해 유사한 입장을 가진 나라 간 협력이 중요하다는 점에 공감했다고 강 대변인은 말했다.

럭슨 총리는 정제유를 전량 수입에 의존하는 뉴질랜드로서는 호르무즈 해협의 안전 확보와 글로벌 에너지 공급망 안정화를 중시한다고 피력했다. 이어 양국이 호르무즈 해협 공동성명에 함께 참여한 것을 높이 평가하고, 앞으로도 양국 간 긴밀하게 협력해나가길 희망한다고 강조했다.

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강 대변인은 "양 정상은 향후 적절한 계기에 다시 만나 양국 관계를 심화하기 위한 구체적 방안에 대해 지속 협의하기로 했다"고 알렸다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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