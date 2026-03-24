명산 15좌 기반 인증 콘텐츠… 산악관광·체류형 관광 연계 강화

경남 함양군은 3월 24일 오후 군청 소회의실에서 (사)경남산악연맹과 산악 완등 인증사업 '오를 GO 함양' 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약식에는 진병영 군수를 비롯한 군 관계자와 경남산악연맹 조광제 회장을 비롯한 연맹 관계자들이 참석했으며, 함양군 내 해발 1000m 이상 15개 명산을 활용한 산악 완등 인증사업 '오를 GO 함양'의 범국민 참여 확산과 산악관광 및 산악스포츠 활성화를 위해 힘을 모으기로 했다.

협약에 따라 양 기관은 ▲산악스포츠 문화 확산 및 건강한 산악활동 장려 ▲산악관광 콘텐츠 '오를 GO 함양' 홍보 협력체계 구축 ▲산악관광 및 산악스포츠 관련 대회·행사 개최 협력 ▲산악 안전 문화 정착 및 교육·홍보활동 협력 등 다양한 분야에서 상호 협력하기로 했다.

함양군 경남산악연맹과 ‘오르GO 함양’ 활성화 업무협약 체결 사진 AD 원본보기 아이콘

또한 함양군은 산악관광 및 산악스포츠 활성화를 위한 행정적 지원과 공동 협력사업 발굴 및 관련 기관과의 협력을 조정하고, 경남산악연맹은 산악스포츠 및 산악활동 관련 정보 제공과 전문 자문, 산악 네트워크를 활용한 공동 협력사업 추진을 맡게 된다.

군은 이번 협약을 통해 '오를 GO 함양' 참여 확대와 함께 산악관광 활성화로 이어져 지역 방문객 증가와 지역경제 활성화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

조광제 경남산악연맹 회장은 "함양은 전국적으로 손꼽히는 산악자원을 보유한 지역"이라며 "'오를 GO 함양'이 대한민국 대표 산악 완등 인증사업으로 성장할 수 있도록 적극적으로 협력하겠다"라고 말했다.

함양군 관계자는 "이번 협약을 계기로 '오를 GO 함양' 참여를 더욱 확대하고 산악관광과 산악스포츠를 연계한 다양한 프로그램을 추진할 계획"이라며 "체류형 관광 활성화와 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 적극적으로 노력하겠다"라고 말했다.

한편 '오를 GO 함양'은 함양군 내 해발 1000m 이상 명산 15곳을 등정하고 모바일 앱을 통해 인증하는 산악 완등 인증사업으로, 15좌 완등 시 지역 상품권과 순은 메달(한국조폐공사 제작)을 기념품으로 제공한다.

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또한 '오를 GO 택시'와 '머물 GO 숙박비 지원' 등 탐방객 편의 시책을 함께 운영해 체류형 관광 활성화와 지역경제 활성화에 이바지하고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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