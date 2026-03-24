539개 주민밀착 사업 집중 투입… 지역경제 활력 제고

경남 거창군은 2026년 1분기 대내외 경제 위기 상황에 대응해 주민 생활과 밀접한 예산을 조기에 투입하여 민생경제 안정에 총력을 기울인다.

군은 주민 삶의 질 향상을 위한 '주민 편익 사업 등 시설비' 예산 169억원(539개 사업)을 1분기 내 50% 이상 집행하는 것을 목표로 행정역량을 집중하고 있다.

거창군, 예산을 조기 투입 민생경제 안정 회의 진행 사진 AD 원본보기 아이콘

이번 조치는 최근 중동 지역 정세 불안에 따른 에너지 가격 변동과 원자재 비용 상승 등 글로벌 불확실성이 지속되는 가운데, 지역 경기 침체를 방어하기 위한 선제 대응으로, 재정의 신속 집행을 더욱 강화해 내수 소비를 촉진하고 지역 내 투자를 유도함으로써 서민 경제의 충격을 최소화한다는 방침이다.

신속 집행의 주요 대상은 ▲마을 안길 정비 ▲농로 포장 및 용·배수로 정비 ▲마을회관 보수 등 주민 생활과 직결된 인프라 구축 사업이다. 특히, 영농 환경 개선과 통행 불편 해소, 공동이용시설 기능 보강 등 주민들이 일상에서 체감할 수 있는 사업을 우선 추진해 생활 편의성을 높이는 동시에 안전 사각지대를 해소할 것으로 기대된다.

군은 연초부터 사업별 추진계획을 면밀히 수립하고, 긴급입찰 제도 등 지방계약 한시적 특례 등을 적극적으로 활용해 행정 절차를 최대한 간소화했다. 이를 통해 예산 집행의 효율성을 확보하는 한편, 지역 업체 참여를 통한 일자리 창출과 지역경제 선순환에도 기여하고 있다.

거창군 관계자는 "2026년 시작과 함께 찾아온 경제 위기로 많은 주민이 어려움을 겪고 있는 만큼, 공공 부문의 과감하고 신속한 재정 투입이 시급한 상황"이라며 "주민들의 삶과 직결된 사업들을 속도감 있게 추진해 민생경제의 든든한 버팀목이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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앞으로 군은 정기적인 집행 상황 점검을 통해 사업 추진 과정에서 발생하는 애로사항을 즉각 해결하고, 상반기 내 목표 달성을 위해 전 부서가 협력해 나갈 예정이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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