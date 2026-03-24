생활 밀착형 정책 적극 추진

광주 서구의회 김태진 의원. 김태진 의원실 제공 AD 원본보기 아이콘

광주광역시 서구의회 김태진 의원이 최근 국회도서관 대강당에서 열린 '제10회 대한민국 자랑스러운 베스트 대상' 시상식에서 의정봉사공헌대상을 수상했다.

'대한민국 자랑스러운 베스트 대상'은 대한민국 자랑스러운 베스트혁신위원회와 연합경제TV가 공동 주관하는 상으로, 주민 밀착형 의정활동을 통해 지역사회 발전에 기여한 인물을 선정해 시상한다.

김 의원은 이번 수상에서 냉·온열 의자 설치 등 시내버스 승강장 환경 개선과 환승시간 1시간 연장 건의 등 생활 밀착형 정책을 적극 추진한 점이 높은 평가를 받았다.

특히 지역 주민들의 민원을 신속히 해결하는 현장 중심의 의정활동을 통해 주민 삶의 질 향상에 기여해 온 점이 인정됐다.

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김 의원은 "광주와 전남이 통합되는 중요한 시기에 더욱 현장에서 발로 뛰는 의정활동이 필요하다"며 "앞으로 AI와 반도체 등 미래 산업을 포함한 지역 발전 정책과 대안을 마련하는 데 더욱 힘쓰겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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