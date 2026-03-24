"누수와 상관없는 방까지 들어가"

가족 여행으로 집을 비운 사이 관리사무소 직원이 들어와 속옷을 살펴봤다는 사연이 전해져 논란이 커지고 있다.

23일 JTBC '사건반장'은 경기 구리시에 거주하는 A씨의 사연을 소개했다.

A씨는 최근 가족 여행으로 집을 비웠다. 그사이 관리사무소로부터 "아랫집에 누수가 생겼는데 A씨 집이 원인인 것 같다"는 연락을 받았고, 관리사무소 측은 집을 비운 A씨 대신 누수를 확인하겠다고 전했다. A씨는 관리사무소 측을 믿고 자택 비밀번호를 전달했다고 한다.

JTBC 사건반장 방송 캡처 AD 원본보기 아이콘

얼마 지나지 않아 직원이 A씨 집에 방문했다. A씨는 거실에 설치된 홈캠으로 상황을 지켜보다가 경악했다. 직원이 싱크대 밑을 확인하다가 갑자기 거실 구석에 놓인 빨래 바구니를 뒤지기 시작한 탓이다.

A씨는 "처음에는 물이 흘러 닦으려는 줄 알았다"고 했다. 그러나 직원은 바구니 안에서 A씨의 속옷을 꺼내 펼친 뒤 30초간 앞뒤로 살펴봤다. 또 작은 방에 들어갔다가 나와 A씨 남편의 속옷까지 꺼내 살폈다. A씨는 "나중에 안 사실인데 직원은 누수와 상관없는 안방에도 들어갔다"고 토로했다.

A씨는 즉각 관리사무소에 항의를 보냈다. 그러나 관리소장은 "직원은 성품이 괜찮은 사람이고, 그럴 사람이 아니"라고 옹호했다. 해당 직원도 "물이 흘러 닦을 것이 필요했다"고 해명했다.

이후 A씨는 홈캠 영상을 들고 경찰서를 찾아갔지만, 경찰은 처벌이 어렵다는 입장을 낸 것으로 전해졌다. 직원이 속옷을 훔치거나 손괴한 게 아니고, 비밀번호를 받아 들어왔기 때문에 무단침입에 해당하지 않는다는 것이다.

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현재 해당 직원은 관리사무소를 퇴사한 상태다. A씨는 "관리소장은 내게 제대로 된 사과 한마디 없었다"고 토로했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



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